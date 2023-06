Acompanhamento psicológico e desculpa para a família após término: a confissão de MC Daniel sobre separação de Mel Maia

Com o término sendo comentado nas redes sociais e pela imprensa, MC Daniel decidiu usar as redes sociais para fazer um desabafo após o fim de seu relacionamento com Mel Maia.

O funkeiro chegou a dizer que está vivendo “pior momento” e gerou preocupação nos fãs, mas logo conseguiu tranquilizar a todos com uma confissão.

“Estou no meu pior momento, está ligado? Quem não gosta de mim está tendo o que quer de mim. Só que eu estou vendo quem é que está soltando a minha mão, quem é que não está comigo. Eu vou me reerguer, quero que ninguém tenha dó de mim, porque eu já passei por isso a minha vida inteira… mentira, pessoa tentando me forjar, me prejudicar, só que eu vou passar por cima disso”, começou dizendo.

Logo depois, ele confirmou aos fãs que está passando por sessões de terapia e se desculpou pela reação que teve ao ameaçar o colunista Léo Dias, que inflamou os boatos de traição do cantor recentemente.

“Conversei com o psicólogo ontem, conversei hoje. Primeiramente queria pedir desculpa pra Mel pela exposição, por ter rebatido crítica, coisas que eram mentira ou algo do tipo. Pedir desculpas pra família dela, pras amigas dela. Desculpa aos fãs, a quem se sentiu lesado com alguma atitude minha na hora da raiva. Eu sou assim, mas tô controlando. Já busquei ajuda e vou buscar mais. É isso. Dizer que eu tô buscando ajuda, tô melhorando. Eu errei, eu acertei. Sei onde eu não quero errar mais, principalmente. Tenho humildade de assumir isso. Errei com fã, falei com a Mel de certo modo, de rebater, de ter exposto, falei de ter exposto o problema do Leo [Dias]. O melhor é isso mesmo, mostrar minha cara”, desabafou.

Mel Maia ainda não se pronunciou sobre o assunto e, após o cantor confirmar a separação dos dois, apareceu em seu Instagram curtindo uma balado no Rio de Janeiro na véspera do “Dia dos Namorados”

Em algumas fotos publicadas do momento, os fãs apontaram que ela estava com os olhos tristes e inchados.

