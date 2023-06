Vai na Fé: Essas foram as reações ao ouvir Theo e Rafa cantando na novela

A novela Vai na Fé conquistou mais uma vez as redes sociais. Nesta segunda-feira (12), uma cena entre Theo (Emílio Dantas) e Rafa (Caio Manhente) chamou a atenção do público por diversos motivos, mas principalmente pela cantoria e a emoção colocada nela.

Para quem não acompanhou o último capítulo da novela da TV Globo, o vilão da história foi expulso de casa pela esposa e acabou indo se despedir do filho e em uma cena emocionante, onde ele abre o coração e fala sobre também ter sofrido rejeição e não achar o seu “lugar no mundo”.

o emílio dantas é um homem tão básico e ao mesmo tempo tão esplêndido que atuação ícone foi feito pra interpretar o cazuza https://t.co/Ugzvcr2GcP — elemento do caos (@ferriml) June 13, 2023

A cena de Vai na Fé acaba sendo coroada quando o personagem vivido por Emílio Dantas começa a cantar “Mal Nenhum”, de Cazuza, ao lado de Rafa. Inesperado, o momento virou um dos assuntos mais comentados no Twitter, onde fãs da trama destacaram o núcleo como “protagonistas”.

“Emilio Dantas cantando é minha religião e Caio Manhente a voz parecida com a do Cazuza”, escreveu uma pessoa no Twitter. Uma outra fã disse que ficou “arrepiada” com a cena da novela das sete: “Arrepiante, impactante e emocionante a cena de Emílio Dantas e Caio Manhente cantando ‘Mal Nenhum’, do Cazuza, em Vai na Fé”.

Vendo o cap de hj de #VaiNaFé, e que cenão incrível do Caio Manhente e Emílio Dantas juntos pic.twitter.com/hqzd5TPk0e — Best of Benício (@favsbeniciio) June 13, 2023

Há quem disse também que Theo conseguiu se redimir de todas as suas maldades na novela: Na moral, Emílio Dantas não tem como ser vilão de novela, ele não tem a mínima noção de ser vilão. Baita de um ator”, escreveu o anônimo.

LEIA TAMBÉM: Demitido do SBT, Dudu Camargo estaria na mira de ‘A Fazenda’

eu sou apx no Emílio Dantas, que artista completo pqp https://t.co/FWS9gMkcvL — ana ⚡ (@piroaninha) June 13, 2023

Além da música, algumas pessoas que acompanharam o capítulo de Vai na Fé nesta segunda-feira (12) aplaudiram o momento entre pai e filho: “Esse diálogo entre Theo e Rafa foi dilacerante e, pela primeira vez, foi sincero de pai para filho. Como o Caio e o Emílio são artistas”.

LEIA TAMBÉM: Não deu para esconder: Jojo Todynho desembarca no RJ de mãos dadas com novo namorado

Por fim, o ator que vive Theo em Vai na Fé recebeu muitos elogios, mostrando que é um dos fios condutores do sucesso da novela da TV Globo: “Meu Deus se o Emílio Dantas me desse um segundo de atenção eu não respondo por minhas ações. Que homem perfeito, além de tudo ainda canta”.

Emilio Dantas, você é artista — Noveleira (@Tatadebh) June 13, 2023

LEIA TAMBÉM: Humilhação e desprezo: Theo e Clara vivem momentos difíceis em Vai na Fé