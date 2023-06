‘Upgrade de milhões’: Lexa e Guimê postam foto antiga e falam sobre o começo

Lexa e MC Guimê estão juntos e, pelas redes sociais, o casal aproveitou para lembrar da primeira foto que tiraram juntos. Em uma postagem no Stories do Instagram, a cantora enalteceu que eles melhoraram ao longo do tempo.

“Que upgrade de milhões. O Guimê me conheceu quando eu tinha dezenove, vinte, anos. Eu tô com vinte anos. Essa foi a nossa primeira foto juntos. Melhoramos muito”, disse a famosa, que estava no carro, ao lado do ex-BBB.

A nova postagem do casal também reforça que o casamento não acabou, mas a crise entre eles sim. Vale destacar que durante um show em Sorocaba, no interior de São Paulo, MC Guimê foi chamado ao palco para cantar ao lado da amada.

Após anunciar que seguem casados, Lexa posta foto antiga ao lado de MC Guimê (Reprodução/@lexa)

“Eu vim aqui prestigiar o show dela, aplaudir de pé, o que ela merece muito. Eu sei que eu sou suspeito pra falar, mas eu sou fã pra caralh* dessa mulher”, disse o ex-BBB, que também foi ao palco cantar com a funkeira.

A plateia cantou as músicas Plaquê de 100 e País do Futebol, junto com MC Guimê, que aproveitou para dar um beijo em Lexa. A ex-BBB Tina Calamba, amiga do funkeiro, também estava no show.

O anúncio da reconciliação do casal

MC Guimê e Lexa superam crise e seguem casados (Reprodução/@lexa)

Na sexta-feira (09), Lexa usou o Instagram para confirmar que continua casada com MC Guimê: “Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica”, começou a famosa.

Em seguida, ela lembrou da expulsão de Guimê do BBB 23 e revelou um certo arrependimento sincero do marido. Em seu discurso, Lexa contou que viu o marido disposto a mudar e também a aprender com o erro: “Seguimos por aqui. Na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê te amo”, contou ela.

