Treat Williams, de ‘Everwood’ e ‘Chicago Fire’, morre após acidente de moto

A morte do ator Treat Williams, de 71 anos, foi confirmada por seu agente no final da última segunda-feira, 12 de junho. Famoso por trabalhos como ‘Everwood’ e ‘Chicago Fire’, o ator faleceu após se envolver em um acidente de moto em Vermont, nos Estados Unidos.

Conforme informações da Revista Quem, a confirmação da morte de Treat foi realizada por seu agente, Barry McPherson, antes mesmo das autoridades locais confirmarem publicamente a identidade da vítima envolvida no acidente.

“Ele morreu nesta tarde. Esta virando à esquerda ou à direita e um carro o cortou. Estou arrasado, ele era o cara mais legal. Ele era tão talentoso”.

O acidente, que aconteceu por volta das 17 horas, envolveu apenas um carro e a motocicleta do ator. Os investigadores trabalham com a hipótese de que o motorista do carro estava virando e não viu a motocicleta.

Carreira estrelada

Treat Williams conquistou o estrelato no ano de 1979, quando interpretou o personagem George Berger no filme Hair, inspirado pelo musical da Broadway. Graças a sua atuação, ele foi indicado ao Globo de Ouro na categoria “Nova estrela do ano - Ator”.

Outro grande sucesso de Treat nos cinemas foi como o par romântico de Michelle Pfeiffer em Nas profundezas do Mar sem Fim, no ano de 1999.

Mas foi em 2002 que ele conquistou um dos principais papéis de sua carreira, o Dr. Andrew “Andy” Brown, em “Everwood”, ficando no papel principal da atração ao longo de suas quatro temporadas.

Com o anúncio de sua morte, colegas de elenco como a atriz Emily VanCamp, que interpretou a personagem Amy Abbott na mesma série, lamentaram a morte do ator.

“Por tantas vezes trabalhamos juntos e foi sempre maravilhoso, sempre fiquei empolgada pela próxima vez. Enviando todo meu amor à sua família Treat. Voe alto, meu amigo”, publicou Emily em seu Instagram.

Leia também: Luto de Jojo Todynho: Famosa acorda fãs com notícia triste