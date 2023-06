Thiago Nigro e Maíra Cardi fazem revelação sobre o relacionamento: ‘Fomos quase obrigados’

O casal participou do programa The Noite, no dia dos namorados. (Reprodução / Twitter)

A participação de Thiago Nigro e Maíra Cardi no programa The Noite está reavivando polêmicas relacionadas ao começo do relacionamento do casal.

Durante sua conversa com Danilo Gentili, os dois revelaram como foi o processo entre a separação de seus antigos parceiros, o início da amizade entre eles e a revelação do namoro.

Antes de explicarem o processo, Thiago foi claro: “Demorou bastante tempo. A gente foi amigo, se admirou, conversou bastante. Só depois, mais para frente, quando a gente já estava ‘liberado’, digamos assim.

Segundo Thiago, os boatos sobre o relacionamento ter começado de uma possível traição sugiram uma vez que o casal assumiu o namoro pouco tempo depois dele ter terminado seu relacionamento anterior.

Mas se dependesse deles, o anúncio não aconteceria dessa forma: “Não era para ter anunciado o namoro. Fomos quase obrigados. Não imaginava que ia ser algo tão comentado”.

Bem resolvidos a caminho do altar

Segundo informações da Contigo! Maíra também fez questão de esclarecer a cronologia dos fatos para deixar claro que tudo foi bem resolvido com os parceiros anteriores.

“Eu me separei um tempo antes dele se separar. Uma coisa muito importante é que quando anunciamos que o relacionamento acabou, ele tinha acabado muito tempo antes. Os anúncios que fazemos na internet são decididos e conversados antes”.

“Alguns poucos comentários inflamaram muito, e aí foi o que fez mais barulho. O que dá mais audiência é o hater, fofoca, polêmica. Todo mundo que é bem-sucedido lida com fofocas. Em todas as áreas. Até acho que é uma métrica de sucesso”, completa Thiago.

O casal, que deve subir ao altar no mês de Agosto, vem compartilhando com seus admiradores o passo a passo do planejamento de seu casamento. O que antes era uma festa de três dias, agora já conta com 5 dias de comemoração focados nos “momentos entre amigos queridos”.