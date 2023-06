‘Temos que alertar’: Patrícia Poeta e atriz da Globo falam sobre violência

Patrícia Poeta fala sobre violência patrimonial no Encontro (Reprodução/Globo)

Nesta terça-feira (13), Patrícia Poeta e Renata Gaspar, atriz que interpreta Mara na novela Terra e Paixão, conversaram sobre violência patrimonial, fato que acontece com a personagem da trama de Walcyr Carrasco.

No sofá do Encontro, as contratadas da TV Globo assistiram cenas da novela das nove e falaram sobre a agressão, que é vista pela lei brasileira como violência doméstica: “Tem esse domínio dela, mas é ela que traz o dinheiro”, disse a atriz.

Em seguida, Renata Gaspar lembrou que a violência de patrimônio é algo que acontece com muitas mulheres em todo o país: “O homem não admite esse novo posto, como se ele fosse menor do que ela e nisso vem a violência, que não é física, mas poderia ser”, afirmou a famosa, que também interpretou outras personagens que sofreu agressões em novelas da Globo.

Ao ouvir a atriz, Patrícia Poeta lembrou que o papel da imprensa e de Terra e Paixão é alertar sobre o assunto. “Temos que alertar as mulheres que estão passando por isso. Eu acho que é esse o nosso desafio dentro da casa de cada mulher e, por isso, que a gente está aqui para falar e identificar”, afirmou a apresentadora do Encontro.

Por fim, a contratada da TV Globo lembrou de um caso e disse que não é apenas quando há muito dinheiro envolvido: “Tem mulheres que são provedoras da casa. Agora, a mulher pode não ter bens, apenas um auxílio emergencial, e o companheiro roubou. Não precisa ter um carro, uma mansão”.

Além da atriz, que faz parte do elenco de Terra e Paixão, a conversa sobre violência patrimonial contou com Viviana Santiago, coordenadora de diversidade e inclusão do Instituto Moreira Salles, que lembrou que a questão está enquadrada na Lei Maria da Penha.

“É uma violência que não é menor do que as outras. Ela acontece quando essa mulher tem os seus bens impactados. Quando alguém não deixa essa mulher ter acesso aos seus bens”, disse ela, ao lembrar que muitos homens acabam queimando documentos e roupas para que a mulher não saia de casa.

