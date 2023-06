Proposta indecente, fotos íntimas e relacionamento assumido: as polêmicas envolvendo influencer trans Sophia, Filipe Ret e Agatha Sá

Na última sexta-feira, 9 de junho, a influenciadora trans Sophia Barclay usou as redes sociais para expor que o cantor Filipe Ret a convidou para ter sexo a três com ele e sua namorada, como se ela fosse uma garota de programa.

De acordo com ela, o rapper mandou mensagens e não ofereceu dinheiro em troca de sexo, mas a tratou como se fosse um objeto.

“Me senti objetificada. Eu não vou me silenciar, não sou objeto. Quando me chamou, achei que poderia ser fã do meu trabalho. Ele é um artista que eu gosto, que meu companheiro gosta. Mas não, ele ainda me deixou irritada, porque saiu mandando nudes, mesmo depois de eu ter dito não. Ele ainda insistiu”, disse em entrevista ao Metrópoles.

Ao expor os prints das conversas que manteve com o famoso, ela acabou divulgando uma dessas fotos íntimas que ele enviou de si mesmo e o assunto ficou em alta na Internet.

GENTE! A Sophia Barclay falando que o Filipe Ret queria fazer um trisal com ela, ela sendo a ativa de uma suposta namorada dele. pic.twitter.com/ePKqCNVMmF — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) June 9, 2023

O conteúdo das mensagens também foi intimo, pois nelas o cantor afirma que ele e a namorada gostam de fazer a três após Sophia dizer que está solteira, além de revelar como seria a dinâmica do casal caso o encontro acontecesse.

🚨 VEJA: Influenciadora trans revela supostas mensagens e áudios onde foi pedida para fazer sexo com a namorada do Filipe Ret, enquanto ele assistia:



“só quero que c*ma ela e vc g*ze nela”. pic.twitter.com/TVLHFSMBjf — POPTime (@siteptbr) June 9, 2023

Ret também teria pedido para que Sophia mandasse a foto de seu pênis para que ele mostrasse a namorada.

A notícia não parece ter abalado o rapper, que aproveito o “Dia dos Namorados”, na última segunda-feira (12), para assumir o relacionamento com a influencer Agatha Sá.

O casal fez duas publicações pelos Stories com fotos com as palavra “Freelove”, que significa “amor livre”, em português.

🚨 FOFOS! Filipe Ret assume namoro com Agatha Sá:



“Amor Livre” pic.twitter.com/XsbSKiGeg0 — PopOnze (@PopOnze) June 12, 2023

Na publicação de Agatha, os dois aparecem juntos para a foto em frente ao espelho de um elevador.

Recentemente, um áudio que supostamente mostra Ret resolvendo as coisas com a influencer Sophia se tornou viral nas redes.

AUMENTA O VOLUME! Sophia Barclay coloca áudio nos stories e diz que ela o Filipe Ret estão “Conversando e vendo uma maneira de se resolver”. 🗣 pic.twitter.com/plmJnKB5NB — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) June 9, 2023

