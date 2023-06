O milionário presente que Harry e Meghan recusaram do Rei Charles III para sua filha Lilibeth

No passado 4 de junho, o príncipe Harry e Meghan Markle celebraram o segundo aniversário da princesa Lilibeth Diana e fizeram uma modesta celebração, muito diferente de seu primeiro ano de vida, que foi cercado pela realeza no Frogmore Cottage com um piquenique familiar.

Os ex-duques de Sussex estão construindo um novo futuro em Montecito, na Califórnia, totalmente afastados da monarquia da qual renunciaram há alguns meses devido a acusações de perseguição e discriminação feitas por Megan contra a família real.

Mesmo assim, o Rei Charles III quis ter um encontro com sua neta nesta data tão importante data, mas Harry e Meghan teriam se recusado a recebê-lo.

O milionário presente do Rei Charles que Harry e Meghan recusaram

Apesar das boas intenções de Charles III de oferecer um presente para Lilibeth, a dupla deu um não rotundo, atitude que causou aborrecimento no monarca, o que também aumentou o distanciamento familiar, somando-se às declarações que ambos fizeram contra a Royal Family.

O caro presente que o soberano teria dado à pequena seria nada mais e nada menos que uma casa, algo semelhante à que a Rainha Isabel II e a Princesa Margarita tiveram. O rei desejava que sua neta se lembrasse para sempre desse presente, mas para seu pai não era conveniente.

Eles decidiram manter distância da realeza, por isso o presente lhes pareceu “extravagante” e a própria Meghan teria sido a pessoa que convenceu o príncipe a recusá-lo, para reforçar que eles não desejam nada de valor que tenha títulos da monarquia.

O casal decidiu não dar detalhes do aniversário da filha, exatamente como tem feito nos últimos meses sobre a sua vida, para evitar fofocas e perseguições.

Lembre-se de que algumas semanas atrás, o casal compareceu a um evento em Nova York e foi perseguido por um grupo de paparazzis que, segundo seu porta-voz, lhes lembrou o momento vivido pela princesa Diana no dia de sua morte e o classificou como “catastrófico”.

Apesar de seu rejeição à coroa, Lilibet recebeu o título de princesa, enquanto seu irmão Archie se tornou príncipe, após a coroação do Rei Charles III e Camila Parker.