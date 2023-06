Novo amor e sem dinheiro: Como será o futuro de Clara em Vai na Fé

A separação de Clara (Regiane Alves) e Theo (Emílio Dantas) vai determinar os novos rumos da personagem em Vai na Fé, já que nos próximos capítulos ela terá que se virar para pagar as contas e decide voltar a trabalhar na indústria da moda.

Sem conviver com o vilão da novela, a mãe de Rafa (Caio Manhente) vai contar com alguns amigos nos primeiros momentos, mas uma pessoa em especial vai se tornar o seu braço direto. Em cenas futuras, Helena (Priscila Sztejnman) ficará mais próxima de Clara e, segundo o Notícias da TV, elas acabam se beijando.

Plano da família perfeita de Clara cai por terra em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Vale destacar que a TV Globo já chegou a cortar uma cena de beijo entre as duas personagens de Vai na Fé e acabou sendo criticada. Ao que tudo indica, o novo momento de romance entre elas acontecerá no próximo dia 21.

Veja como vai acontecer o beijo entre Clara e Helena em Vai na Fé

Na cena, a ex-mulher de Theo está observando um ensaio fotográfico no celular, quando, de repente, a personal trainer chega e questiona o motivo dela estar desanimada: “Por que você ficou tão triste? As fotos tão maravilhosas. Imagina quantas mulheres vão te olhar e se inspirar?”, solta a professora.

Mas, a personagem de Regiane Alves rebate e diz que não tem dinheiro para pagar as contas e sabe que não é esse ensaio que muda a situação: “Beleza não vai pagar as contas. O cachê era baixo, não dá pra pagar nem o condomínio. Achei que ia conseguir me sustentar como modelo, que boba eu sou”.

Vai na Fé: Fim dos momentos em família entre Theo e Clara (Divulgação/Globo)

Em seguida, Helena dá força para Clara, que passa por um momento difícil: “Você sabia que não ia ser fácil. Separar do Theo, entrar na Justiça, voltar a ter uma carreira. Mas não é excitante também? Parece que tudo é possível”.

Mas, Clara afirma que não consegue curtir nada: “Não consigo curtir essa liberdade se estou toda hora preocupada com dinheiro”. Vale destacar que Theo decidiu cortar a mesada que dava para ela depois que foi expulso de casa.

A professora de Vai na Fé segue tentando animar a amada e diz que “nada que é fácil vale a pena” e lembra que conquistar a personagem de Regiane Alves em Vai na Fé foi algo difícil. Por fim, elas devem se beijar.

