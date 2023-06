No Mais Você, Supla relata diversos assaltos vistos na região central de São Paulo

No café da manhã com Ana Maria Braga, durante o Mais Você, Supla deu mais detalhes sobre os assaltos vistos da janela da própria casa, na região central de São Paulo.

Sem defender ou culpar os menores infratores, o cantor, que é um grande fã da cidade de São Paulo, diz que alerta as pessoas com frequência quando vê alguém mexendo no celular pelas calçadas do centro, mas que nem sempre consegue intervir.

Como forma de ajudar com mais afinco, Supla contou a história de um jovem conhecido na região, que chegou a alertá-lo e conversar com sua mãe, mas que não conseguiu intervir. Um tempo depois, o adolescente foi apreendido e foi para a Fundação Casa, onde o artista o reencontrou. De acordo com o cantor, ao chegar na Fundação, o menino disse que Supla já tinha o alertado.

‘Ratazana de iPhone’

Supla aproveitou as vivências nas regiões centrais para compor a música ‘Ratazana de Iphone’, em que expõe como a ‘gangue da bicicleta’ age.

“Costurando tipo tubarão, montado nas magrelinha no grau, sempre na função. Queria ver se fosse com a sua tia. Solto na minha área. Passa rádio e arrepia”, diz um trecho da canção.

LEIA TAMBÉM: ‘Temos que alertar’: Patrícia Poeta e atriz da Globo falam sobre violência

O filho de Suplicy também aproveita a fama para conversar com os adolescentes infratores da região, e disse que alguns se assustam com a abordagem.

Durante o programa, ele conta que na última semana visitou a Fundação Casa para uma intervenção artística com os meninos presentes e que colocou alguns para cantar, e disse que muitos ali possuem talentos que não puderam ser trabalhados.

No Twitter, a vereadora Ana Melke comentou a ‘lição’ que supla deu no programa.

“O anarco punk apolítico Supla tentando politizar a Ana Maria Braga na TV tá engraçado. O assunto é roubo de celular no centro de SP. Supla, mesmo não sendo expert no assunto, como ele mesmo disse, tá dando a letra sociológica e racial sobre o tema”.

O anarco punk apolítico @suplaoriginal tentando politizar a Ana Maria Braga na TV tá engraçado. O assunto é roubo de celular no centro de SP. Supla, mesmo não sendo expert no assunto, como ele mesmo disse, tá dando a letra sociológica e racial sobre o tema. — Ana Mielke ✊🏾💜🌻 (@anacmielke) June 13, 2023

O Supla é um cara sensacional,educado, inteligente, humilde, consciente eu e mãezinha nunca erramos de quem gostamos #maisvoce pic.twitter.com/AOAUIECBbO — Flavinha ▽▲ (@_Flavia_Freire) June 13, 2023

Assista ao clipe ‘Ratazana de IPhone’ a seguir:

