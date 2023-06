Luto de Jojo Todynho: Famosa acorda fãs com notícia triste nas redes sociais

Jojo Todynho avisou aos fãs que está de luto. Acostumada a falar sobre diferentes assuntos nas redes sociais, a famosa usou o Instagram, na manhã desta terça-feira (13), para anunciar o falecimento de seu tio Luiz Carlos, que lutava contra um câncer.

Em uma postagem apenas com palavras, a famosa escreveu: “Meu tio se foi. O câncer destrói famílias. Te amarei para sempre, tio Luiz Carlos”. A publicação também foi acompanhada de uma música chamada “A Lei da Vida”, cantada por Sabrina Lopes.

Anteriormente, Jojo Todynho já tinha avisado aos seus seguidores que ficaria ausente das redes sociais para cuidar do parente. Em uma outra publicação, a vencedora do reality show A Fazenda 12 contou que passava por momentos complicados fora das câmeras.

Jojo Todynho se despede de Luiz Carlos, seu tio que lutava contra um câncer (Reprodução/@jojotodynho)

“Se eu ficar um pouquinho sumidinha, não fiquem chateados comigo, não. Junho é um mês muito dolorido pra mim: vai completar 16 anos que meu pai é falecido. Estou com um tio que está na luta contra o câncer. As coisas estão bem difíceis, mas Deus está no controle”, comentou a famosa.

Em seu desabafo, Jojo disse aos fãs que não é muito boa em lidar com as perdas. No começo do mês, ela relatou que fica desestabilizada e tensa quando precisa lidar com a morte de alguém próximo, como tio e pai. No entanto, como trabalha na mídia, a cantora também não sumiu totalmente.

Em poucos momentos, Jojo mostrou que seguia forte e alegre, uma maneira de distração em momentos complicados: “Vamos ter fé e é isso. A gente tenta brincar, se alegrar, mas as circunstâncias da vida vêm de forma que a gente não entende. Mas é isso. Obrigada a todos pelo amor e carinho. Beijinhos e fiquem com Deus”.

Jojo Todynho faz doação de cestas básicas (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho apaga todos as suas publicações

Em meio aos problemas da vida pessoal, Jojo Todynho acabou tomando uma atitude que surpreendeu os seu seguidores. Em um determinado momento, a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ rasgou o verbo por meio dos stories no Instagram, rebatendo os comentários negativos recebidos.

“Apaguei todos os stories que fiz para não ficar gatilhada, porque a internet dá muitos gatilhos, as pessoas em si dão gatilho”, disse a cantora em uma nova sessão de stories no Instagram. Jojo revelou estar estressada, haja vista que foi o 16º aniversário da morte de seu pai.

