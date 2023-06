‘Logo logo aparece nua’: Deborah Secco mostra cliques picantes com marido e web não perdoa

Deborah Secco mostra cliques picantes com marido e web não perdoa Reprodução - Instagram - Deborah Secco

Assim como outros famosos, a atriz Deborah Secco resolveu fazer uma publicação de Dia dos Namorados com o esposo, Hugo Moura. Com cliques picantes e que mostram a intimidade do casal, os registros dividiram opiniões e não ficaram isentos de ataques de diversos internautas.

Em um texto curto, Secco escreveu: “Repetindo o post do Valentine’s Day pra dizer que vc é e sempre será o amor da minha vida, e meu eterno namorado!!! Obrigada por tanto!!!”.

Os ataques de internautas contra Deborah e o marido

Embora como citado pela própria atriz os cliques não sejam inéditos, a verdade é que desta vez as imagens receberam diversos comentários de ataques, com internautas afirmando que seria um tipo de “exposição desnecessária”.

Veja a seguir algumas das mensagens deixadas:

“Povo falando tudo lindo, se fosse uma pessoa sem ser famosa tava aqui na maior esculhambação”;

“Sabe continuo achando desnecessário essas postagens da @dedesecco ela deveria sentir vergonha da filha dela ver essas fotos, o Instagram deveria bloquear, logo logo ela aparece nua, triste demais se propor a um papel desses e ninguém da família falar nada”;

“Casal liiiiiiindo! Não resta dúvida! Mas algumas imagens…..uma exposição desnecessária! Não gostaria que minha filha me visse assim!! Já bastou Bruna Surfistinha. Enfim… se isso alimenta o ego né!?”;

“Desnecessário …ninguém precisa ver suas intimidades”;

“Muita exibição. Por que isso????”.

Por fim, embora os ataques, a atriz não se pronunciou sobre o tema e publicou stories aproveitando o dia.

