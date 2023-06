Filha de Carla Perez e Xanddy assume a namorada e causa clima tenso na família

Camilly Victoria, filha de Carla Perez e Xanddy, teria assumido namoro com outra mulher. (Reprodução / Instagram)

O clima está tenso na família de Carla Perez e Xanddy. Conforme o Metrópoles, a primogênita da família, Camilly Victoria, teria assumido um relacionamento com outra mulher, estremecendo sua relação com o pai.

A família, que mora nos Estados Unidos, teria recebido a notícia após cinco meses do início do relacionamento entre Camilly e sua amada. Enquanto Carla aceitou o relacionamento da jovem, Xanddy teria ficado abalado e irritado com a situação.

Camilly e a namorada, que não foi identificada, estariam namorando há 5 meses. A jovem, que também é brasileira, foi vista acompanhando a cantora pelas ruas de Orlando.

Conforme informações, o cantor não teria reagido bem a novidade o que causou momentos tensos entre os familiares. O motivo para a reação seria a religião da família, uma vez que todos são evangélicos. Para eles, o anúncio teria sido inesperado, já que a jovem esteve em um relacionamento com o rapper Red Rum.

Apoio da mãe

Diferente de Xanddy, que teria se posicionado contra o relacionamento da filha por conta da religião, Carla teria acolhido Camilly e vem tentando apaziguar a situação, mas ainda não conseguiu contornar o clima de tensão entre pai e filha.

Apesar disso, recentemente pai e filha reagiram de forma bem-humorada a uma mensagem de aniversário enviada por ela. Em seus stories, a jovem parabenizou o pai com a mensagem: “Aniversário do meu coroa hoje! Te amo príncipe”, e ele teria respondido ao compartilhar: “Meu coroa? Você que está mais velha, minha filha. Foi dormir cedo”.

Camilly deseja os parabéns ao pai. (Reprodução / Instagram)

Além da jovem, Carla e Xanddy também são pais de Victor Alexandre, de 19 anos, que vem chamando atenção pelo físico musculoso que está exibindo em suas redes sociais. O jovem inclusive recebeu elogios da irmã em suas publicações mais recentes: “Nem posso mais te chamar de irmãozinho. Que orgulho de você”.

