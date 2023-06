Ex-ator da Globo, Gabriel Fuentes revela quanto pretende fazer com OnlyFans: “Está pagando minhas contas”

Ex-ator de Malhação, Gabriel Fuentes revela quanto pretende fazer com OnlyFans: “O que recebo está pagando minhas contas” Imagem: reprodução Instagram (@fuentes)

Gabriel Fuentes, conhecido por atuar em ‘Malhação: vidas brasileiras’ (2018) e em ‘Nos tempos do Imperador’ (2021), ambas produções da Globo, informou quanto pretende faturar com os conteúdos para as plataformas de conteúdos adultos.

Segundo o site ‘Extra’, Fuentes está produzindo para o site desde março, mas a ideia já é uma pouco antiga. “Ainda não ganhei milhões, mas o que recebo está pagando minhas contas. Tenho muitas ideias. Minha meta é fazer R$ 1 milhão logo”.

O site deu mais detalhes sobre as produções do ex-ator, que completa 28 anos na próxima quinta-feira (15). Ele embarca para o nordeste no próximo mês para um novo filme, mas mantém segredo sobre o conteúdo.

“Fiquei muito tempo sem trabalho como ator. Estava desempregado há um ano, e vinha amadurecendo a ideia de entrar nas plataformas desde novembro. Entrei de corpo e alma, com a cabeça erguida. No começo bateu medo, mas sou bem-resolvido. Já sou sensual naturalmente. Por que não cobrar?”, disse.

Gabriel também comenta sobre os perrengues da vida antes de virar ator. “Saí de casa aos 17 anos e vim para o Rio na cara e na coragem com R$ 2 mil no bolso. Eu não tinha noção da realidade. Foram três anos lutando. Trabalhei como receptivo em teatro, fui auxiliar de cozinha...”.

Porém, mesmo exercendo a profissão, ele informa que as dificuldades não desapareceram, principalmente em questões de saúde.

“No dia do teste, fiquei internado tomando soro. Sou muito ansioso. Tenho dermatite atópica (doença que causa inflamação da pele). Cheguei a ficar em carne viva na época. De lá para cá, tive uma grande evolução espiritual e pessoal. Hoje estou mais conectado com meu propósito de vida”, diz.

