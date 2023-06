Chocolate com Pimenta: Filho de Ana Francisca, leva um susto na reta final

Chocolate com Pimenta: Tonico leva susto na reta final da novela (Reprodução/Globo)

Final de novela é sinônimo de final feliz para muitos personagens e com Tonico (Guilherme Vieira) não será diferente. Depois de muito tempo, o filho de Ana Francisca (Mariana Ximenes) em Chocolate com Pimenta terá paz.

Depois da morte de Ludovico (Ary Fontoura), do sequestro e de ficar na miséria, o jovem vai ter um final feliz ao lado da mãe e de Danilo (Murilo Benício), que é seu pai biológico. Mas, além disso, vivendo na mansão do meninão, ele vai ficar feliz com o futuro de Milady, sua cadelinha.

Em cenas da reprise, Tonico vai acordar a casa toda ao descobrir que sua pet está dando à luz. O filho do casal protagonista avisa que todos precisam ver o que está acontecendo com Milady.

Chocolate com Pimenta: Aninha e Tonico voltam a morar na mansão (Reprodução/Globo)

Mas, antes da felicidade e de muitas explicações, Aninha e Danilo ficam assustados, já que ainda não entenderam. Mas, ao chegarem na cozinha, Tonico mostra que a cadelinha pariu alguns filhotes: “Mas é um mais bonito que o outro. Ai, eu vou pegar um”, afirma a protagonista de Chocolate com Pimenta.

Como já está acostumado com cães, Danilo, que é dono de Sansão, alerta a todos que a cadelinha pode ficar brava por alguns instantes, afinal, acabou de dar à luz aos filhotes. Mas, Ana Francisca não dá ouvidos ao marido e segura um filhotinho: “Milady, sua malandrinha! Que filhotes lindos”, aprecia a personagem de Mariana Ximenes.

Chocolate com Pimenta: Guilherme descobre segredo envolvendo Danilo e Ana Francisca (Renato Rocha Miranda/Globo)

Neste momento, Tonico pergunta para os pais qual é a raça dos cachorrinhos e Bernardo (Kayky Britto) diz que a cadelinha de Ana Francisca é de raça, mas o cão de Danilo não deve ter pedigree: “O Sansão é vira-lata legítimo”, revela Danilo, fazendo todos darem risada.

No fim da cena de Chocolate com Pimenta, todos ficam paparicando os filhotes, mas o destino certo não é revelado. Ao que tudo indica, a família de Aninha e Danilo ficam com um deles, aquele que foi pego pela protagonista da novela, e os demais devem ser adotados por outros personagens.

