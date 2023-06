Chocolate com Pimenta: É desta forma que Vivaldo deixa de ser prefeito de Ventura

Ao longo dos capítulos, Vivaldo (Fulvio Stefanini) sempre se mostrou orgulhoso por ser o prefeito de Ventura, cidade fictícia onde se passa a história de da novela Chocolate com Pimenta, mas na reta final, o vilão terá que dar adeus a sua cadeira, já que perde o cargo para Guilherme (Rodrigo Faro).

Mas, a verdadeira responsável por fazer o político deixar o posto mais alto da cidade é Yvete (Andrea Avancini), que trabalhou durante anos ao lado dele no gabinete e decidiu abrir a boca para contar tudo que sabe.

Chocolate com Pimenta: Vivaldo (Fúlvio Stefanini) quase se casou com Jezebel (Elizabeth Savalla) (João Miguel Júnior/Globo)

Em cenas futuras, a secretária vai até as ruas de Ventura para desmascarar Vivaldo perante a população. Tudo acontece enquanto Guilherme faz um comício como o novo candidato à Prefeitura. Neste momento, Bárbara (Lília Cabral), que ainda é a primeira-dama, invade o espaço do rival para tentar sabotar, mas ela acaba sendo interrompida por Yvete.

LEIA TAMBÉM: Vai na Fé: Essas foram as reações ao ouvir Theo e Rafa cantando na novela

“Eu fui secretário desse safado e ele sempre roubou e mentiu! Eu tenho papéis que podem provar o que estou dizendo, ele gastou dinheiro da prefeitura com sirigaitas. Gastou o dinheiro com obras que nunca saíram do papel”, avisa a personagem de Chocolate com Pimenta, mostrando todos os documentos que juntou.

Chocolate com Pimenta: Guilherme (Rodrigo Faro) será prefeito de Ventura (João Miguel Júnior/Globo)

Na reta final da novela da Globo, Vivaldo e Bárbara ficam sem saber o que fazer para impedir que toda a verdade venha à tona, então, o ex-prefeito de Ventura tenta agarrar a mala com as provas, mas Yvete consegue jogar os papéis no meio da rua, onde toda população pode pegar e ler.

A cena da reprise da novela Chocolate com Pimenta deixa Vivaldo revoltado e, desta forma, ele acaba deixando a máscara cair e afirma que vai esganar a secretária. Nesse momento, Bárbara chegará no meio do barraco e mandará o esposo para casa, antes que o pior aconteça com toda a família.

LEIA TAMBÉM: Luto de Jojo Todynho: Famosa acorda fãs com notícia triste nas redes sociais