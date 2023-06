Casados há 15 anos, Gracyanne Barbosa e Belo revelam se teriam ou não relacionamento aberto

Gracyanne Barbosa e Belo estão juntos há 15 anos e após tanto tempo, é preciso se reinventar para que a rotina não interfira no relacionamento.

Pensando nisso, e por muitas notícias de casais famosos que estão vivendo uma relação aberta, a dupla deu mais detalhes se tentariam ou não o formato.

Segundo o site Extra, Gracyanne Barbosa já viveu uma namoro aberto antes de se casar com Belo, mas disse que não cabe uma terceira pessoa no momento em sua relação com o cantor.

“Nunca pensamos em abrir a relação. No nosso atual momento, não caberia. Eu já tive um relacionamento aberto num outro momento da minha vida, mas hoje eu e Belo nos completamos muito. Não tem espaço para um terceiro. Não tenho nada contra quem pratica, até porque eu já vivi um relacionamento assim, mas acho que Belo e eu nos completamos 100%”, explicou a musa fitness.

A conversa ocorreu devido ao boato que o casal estava procurando outra pessoa para entrar na relação. Contudo, Gracyanne explica que os dois deram muita risada quando souberam desse rumor.

Em entrevista ao jornal, Belo disse que não se incomoda com o boato, pois é uma pessoa pública e entende que muitas histórias são criadas.

“Isso é um boato que se criou na internet. Nada disso me incomoda. Cada um faz da sua vida o que quiser, somos livres para fazer o que bem entendermos. Como casal público, não tem como passar um dia sem as pessoas falarem da gente ou inventando algum tipo de rumor. Não dá para controlar. Nem me importo”, revelou.

