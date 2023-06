Carolina Dieckmann curte Dia dos Namorados com Preta Gil e declara: “Te amo com todo meu coração”

A atriz Carolina Dieckmann curtiu o Dia dos Namorados, na segunda-feira (12), reunida com amigos na casa de Preta Gil. Em stories em seu Instagram, a loira mostrou que a comemoração regada a muita música também contou com a presença de outros famosos, como Pabllo Vittar, a atriz Fernanda Paes Leme, o apresentador David Brazil e Gominho.

Na legenda de uma publicação, em que Preta Gil aparece cantando, animada, Carol escreveu: “Eu te amo de todo o meu coração. Tudo para você!”.

No dia anterior, a atriz já tinha compartilhado uma publicação ao lado da amiga de longa data e de outros familiares dela, como o pai, Gilberto Gil. A loira tem sempre prestado seu apoio à Preta Gil, que ainda passa por um tratamento contra câncer no intestino e recentemente se separou do marido.

No Dia dos Namorados, Carolina Dieckmann também aproveitou para fazer postagens se declarando para o marido, Tiago Worcman. Eles estão casados desde 2007.

“Meu namoNAM estar com vc é a sorte de um amor feito com a brisa fresca que nasce dentro, que respira o melhor do mundo que transpira e transborda loucura e doçura risos e colos, soluços amparados e sonhos compartilhados…vc é meu GPS sempre apontado pro norte de alguma coisa incrível”, escreveu.

“Você é meu gênio absoluto de todo e qualquer assunto, porque sabe que perguntar é sempre melhor que responder…mas o resultado é a gente junto. Que rolê foda o nosso encontro. Que reencontro lindo essa nossa vida. Que namorado gato que eu tenho. Te amo”.

