Caridade milionária: ator Johnny Depp doa quase R$ 5 milhões que recebeu de Amber Heard para ONGs

Após uma longa batalha jurídica, o ator Johnny Depp resolveu doar US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,87 milhões) do dinheiro que recebeu de indenização de sua ex-esposa, Amber Heard, para cinco organizações não-governamentais, segundo o site TMZ.

Os advogados do ator abrir processo de difamação contra Amber após um artigo escrito por ela em 2018 para o The Washington Post com alegações de que havia sofrido abuso e violência doméstica durante seu relacionamento com Deep.

Após seis semanas de julgamento, o ator de ‘Piratas do Caribe’ ganhou a ação e a atriz de Acquaman foi condenada a indenizá-lo em US$ 15 milhões. O julgamento foi transmitido ao vivo e assistido por milhares de fãs em todo o mundo.

Doações

Depp decidiu doar US$ 200 mil (cerca de R$ 960 mil) para cada uma dessas cinco instituições:

1 - Make-A-Film Foundation, que dá assistência às crianças do universo cinematográfico

2 - The Painted Turtle e Tetiaroa Society, que homenageiam a obra dos atores Paul Newman e Marlon Brando

3 - Red Feather e Amazonia Fund Alliance, que auxiliam comunidades indígenas e lutam pela causa da preservação ambiental.

PIRATAS DO CARIBE?

Embora tenha surgido um rumor sobre o retorno da franquia ‘Piratas do Caribe’ novamente com Johnny Depp no papel do ‘Capitão Jack Sparrow’, amigos próximos ao ator afirmam que ele não pretende mais trabalhar com a Disney.

O ator ficou magoado pela forma que a empresa cortou relações com ele após as acusações de Amber, mesmo antes do caso chegar às Cortes, e por isso ele está “definitivamente fechando as portas” para a Disney, segundo fontes.