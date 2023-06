Após filha ter problemas com a polícia, cantor Belo vê seu filho ser detido com maconha no Rio

Maconha encontrada com filho do cantor Belo (Reprodução/PMERJ)

Pela segunda vez o cantor Belo é surpreendido com a notícia de que um de seus filhos teve problemas com a polícia. Desta vez foi o filho Arthur Paulo Vieira, de 29 anos, que foi detido na manhã desta terça-feira com uma pequena quantidade de maconha na zona rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro.

Arthur vinha de São Paulo e os policiais desconfiaram de seu nervosismo e resolveram revistá-lo, encontrando uma pequena quantidade de droga, que foi apreendida. O rapaz foi encaminhado à delegacia da Cidade Nova e teve boletim de ocorrência lavrado por porte e consumo de drogas, sendo liberado em seguida.

Embora ainda seja crime, o porte de drogas para consumo em pequena quantidade não levam à prisão, ocorrendo normalmente punições como advertência, prestação de serviço à comunidade e aplicação de medidas educativas. Já os crimes enquadrados em tráfico de drogas podem dar de 5 a 20 anos de cadeia.

LEIA TAMBÉM: Proposta indecente, fotos íntimas e relacionamento assumido: as polêmicas envolvendo influencer trans Sophia, Filipe Ret e Agatha Sá

PRISÃO DA FILHA DE BELO

A filha do cantor, Isadora Alkimin Vieira chegou a ser presa em 2020 acusada de participar de uma quadrilha especializada em golpes por meios eletrônicos e encaminhada a presídio, onde aguardava julgamento pelo crime de organização criminosa.

Segundo a Justiça, no golpe aplicado pela quadrilha uma pessoa liga para a vítima fingindo ser um gerente de banco avisando sobre problemas em seu cartão de crédito e alerta que um motoboy do banco passará no local para recolher o cartão para análise. O cartão é usado pelos criminosos para fazer compras.

Na época, Belo disse que estava surpreso com a notícia da prisão:

“Tô muito surpreso e arrasado com tudo isso. Eu não sabia de absolutamente nada, falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento”, disse o cantor.