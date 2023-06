‘”Xou da Lua”: vestidos a caráter, Viih Tube e Eliezer comemorar ‘mesniversário’ da filha

A filha da influencer Viih Tube e do ex-BBB Eliezer completou dois meses e para comemorar a data os pais resolveram fazer um ‘mesniversário’ usando como tema o Xou da Xuxa e usando roupas de ‘Paquitos’.

“XOU DA LUA, Lua de Cristal! Nossa Xuxa fez 2 meses, como passa rápido. Esse mês quem escolheu o tema foi o papai, gostaram?”, diz na postagem do vídeo, onde os pais aparecem cantando e dançando, mostrando que certamente se divertiram mais com a festa do que a pequena Lua.

Os fãs reagiram à comemoração, principalmente porque Eli sempre disse durante sua participação no BBB que a paternidade estava muito longe de suas pretensões atuais. “Gente desculpa! Eu não consigo parar de pensar que o Eli saiu de: não quero ser pai, só daqui 10-20 anos. Pra fazer mesversario com tema xou da Xuxa em menos de um ano kkkkkk”, disse uma seguidora. “Gente isso é tão legal se cada mãezinha pudesse fazer isso para os seus filhos sem ter tantas pessoas desnecessárias falando. É um momento único e divertido olha essa família super feliz... É uma coisa que só a gente sabe como é.. isso é pessoal galeraaa. Sejaaamm felizes...”, disse outra fã.

A produção e as roupas usadas pelos pais mostram que eles se esforçaram muito para que a festa ficasse mais realista possível. É obvio que sempre tem um seguidor para debochar das postagens alheias: “Xuxa deve ter tido um mini ataque cardíaco com essas fotos kakakak”, disse um dos fãs do casal.

Viih Tube resolveu responder às criticas de alguns fãs: “Eu vi muita gente comentando ‘nossa, que exagero’. Gente, óbvio que é exagero. Não é comum fazer um mesversário tão completo assim, mas duvido que se vocês não tivessem também tantas parcerias incríveis, não fariam todo mês pelos filhos de vocês”, disse.

A festa da pequena lua foi realizada na sala de festas da casa da influencer e o tema da festa, ao contrário do que a maioria pensa, não foi de Viih Tube, mas de Eliezer, de 33 anos, que curiosamente não viveu o auge do programa da Rainha dos Baixinhos, na década de 80.