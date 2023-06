Web não se conforma com nova música pornográfica de MC Pipokinha: ‘Quem deixou ela famosa?’

MC Pipokinha está, mais uma vez, causando na web. Desta vez, a funkeira divulgou um vídeo cantando um trecho da sua nova música, chamada “Pênis na Vagina”. A letra, bastante pornográfica, como de costume, é em parceria com a rapper Slipmami e causou alvoroço na web.

No vídeo postado, a MC canta o trecho em que fala que um menino de 17 anos ainda não dá para transar. Vale lembrar que Pipokinha já se envolveu em polêmicas com menores de idade

No trecho da nova música, publicada, a MC canta: “Moleque tu não serve para comer minha b*ceta, só tem 17 anos e ainda bate p*nheta. Gosto de homem maduro, maduro, duro, bota com força no c* e me leva pro submundo”, diz a letra. “P*taria com eles na casinha. Meu c* é marrom e minha x*reca é rosinha. Ele quer minha b*cetinha na boca dele todo o dia”. Confira vídeo:

🚨FAMOSOS: MC Pipokinha mostra sua nova música e deixa internet apavorada:



“Moleque você não serve pra comer minha buceta, só tem 17 anos e ainda bate punheta. Pênis na vagina. Meu cú é marrom, minha xereca é rosinha…”



pic.twitter.com/5JapoF2s2k — CHOQUEI (@choquei) June 11, 2023

Bastou esse vídeo curto com o trecho pornográfico para internautas ficarem inconformados não só com a música em questão, mas com o fato de Pipokinha ser conhecida e famosa. Desde que o vídeo passou a circular, segue entre os assuntos mais comentados do Twitter.

“Quem deixou a mc pipokinha famosa?”, comentou um internauta. “Tudo que eu vejo sobre aquela mc pipokinha, é contra a minha vntd! Dane-Se quem gosta dela,a vdd é que ela é nojenta!”, comentou outra.

Quando vejo alguma coisa da Mc pipokinha sem a minha vontade! Rs pic.twitter.com/WLuOm7sZFk — Diogo Farias (@Diogo_de_farias) June 12, 2023

“toda vez q vejo algo relacionado a mc pipokinha, viro um velho conservador de 87 anos q acabou de sair da guerra e é contra todos os direitos humanos”, foi outro comentário que repercutiu na web.

Confira outras reações:

ás vezes fico pensando;

O que a Mc pipokinha precisa fazer pra vocês pararem de falar dela? — ᴀʟɪssᴏɴ (@alisson_cof) June 12, 2023

Vídeos absurdos q vi nesse Twitter me dando ânsia logo de manhã. Notícias de kanye e mc pipokinha 🤢. Nem comento minha indignação no vídeo pra não dar palco e p vcs não verem essa nojeira também. Por uma home mais limpa com notícias boas #peace — kamila ఌ (@skmi2) June 12, 2023

Toda vez q vejo algo da Mc Pipokinha pic.twitter.com/rI7xus5IeX — T o r e t t o 天竺 (@Toretto88193647) June 12, 2023

