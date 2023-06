VÍDEO: Matuê tranquiliza fãs após pegar fogo durante show: “Não mexeu muito na aparência”

O rapper Matuê foi atingido por chamas cenográficas durante um show em Uberaba, em Minas Gerais, mas tranquilizou seus fãs dizendo que está bem. Um vídeo postado pelo próprio artista em seu Instagram mostra o momento em que ele caminhava pelo palco e os fogos pirotécnicos foram ativados, atingindo suas roupas. Apesar de parecerem intensas, logo as chamas se apagaram e o artista seguiu com a apresentação (role para o lado na publicação abaixo).

Na postagem, o artista brincou com a situação e escreveu na legenda: “Foi mal ae. Postando essa última do céu galera. Até a próxima incarnação”.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (11), durante uma apresentação na Copa Inter Atléticas (CIA). Depois do “susto”, o rapper falou com seus fãs nos seus stories usando um filtro que simula um rosto deformado, mas ressaltou que não se feriu e está bem.

“Galera, para quem está perguntando se estou bem, estou bem. Não aconteceu nada. Só na cabeça, mas não foi nada demais, nem mexeu muito na aparência”, brincou ele.

Os fãs do artista logo começaram a comentar ao ver as imagens e o alertaram: “Como sua avô dizia mano, fica longe da churrascaria”, destacou um deles. “Cuidado, mano, ia morrendo assado”, disse outro. “Morreu, mas passa bem”, afirmou mais um.

Rapper Matuê tranquilizou seus fãs após 'pegar fogo' durante show em MG (Reprodução/Instagram)

Quem é Matuê?

Natural de Fortaleza, no Ceará, Matheus Brasileiro Aguiar, mais conhecido como Matuê, é apontado como o principal representante nacional do trap, uma vertente do rap surgida no sul dos Estados Unidos. Ele já se apresentou em grandes festivais, como o Rock In Rio, no ano passado.

Com seis anos de carreira, ele acumula sucessos no topo dos streamings. O primeiro álbum foi intitulado “Máquina do Tempo”, mas ele também tem faixas avulsas em destaque, como “Anos luz” e “Kenny G”.

