Troca de beijos e redes sociais: Como foi a reconciliação de Lexa e MC Guimê

O mistério sobre o casamento de Lexa e MC Guimê acabou na última sexta-feira (09), quando os cantores anunciaram, por meio das redes sociais, que seguiam juntos, mesmo depois de muita polêmica.

No fim de semana, os funkeiros também aproveitaram para mostrar que seguem amorosos. Durante um show em Sorocaba, no interior de São Paulo, Guimê estava nos bastidores para assistir a amanda e mandou um recado.

“Eu vim aqui prestigiar o show dela, aplaudir de pé, o que ela merece muito. Eu sei que eu sou suspeito pra falar, mas eu sou fã pra caralh* dessa mulher”, disse o ex-BBB, que também foi ao palco cantar com a funkeira.

Lexa e MC Guimê trocam beijos em show da cantora pic.twitter.com/Z7oYIczNIy — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 10, 2023

A plateia cantou as músicas Plaquê de 100 e País do Futebol, junto com MC Guimê, que aproveitou para dar um beijo em Lexa. A ex-BBB Tina Calamba, amiga do funkeiro, também estava no show.

Guimê e Lexa ganham muitos seguidores

Depois de enfrentar uma crise no casamento, MC Guimê e Lexa reataram e seguem firmes e fortes. Mas, além dos momentos de felicidade, o retorno do casal também movimentou as redes sociais de ambos.

Segundo o Crowdtangle, ferramenta de análise de mídias sociais do grupo META, no dia 22 de outubro, Guimê tinha 7,87 milhões de seguidores nas redes. Agora, o cantor conta com mais de 10,30 milhões de fãs. Já Lexa tinha 18,14 milhões de fãs em seu Instagram em outubro e, atualmente, conta com mais de 20,34 milhões em sua rede social.

O anúncio da reconciliação do casal

Na sexta-feira (09), Lexa usou o Instagram para confirmar que continua casada com MC Guimê: “Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica”, começou a famosa.

Em seguida, ela lembrou da expulsão de Guimê do BBB 23 e revelou um certo arrependimento sincero do marido. Em seu discurso, Lexa contou que viu o marido disposto a mudar e também a aprender com o erro: “Seguimos por aqui. Na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê te amo”, contou ela.

