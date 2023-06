Tatá Werneck revela o motivo que a levou a fazer uma Festa Junina para a filha

A atriz e humorista Tatá Werneck não deixou passar a oportunidade de celebrar a primeira Festa Junina de sua filha, Clara Maria. Vestindo roupas combinando, mãe e filha se divertiram em um domingo repleto de música e comemoração.

Por meio de uma publicação em seu Instagram, logo nas primeiras horas desta segunda-feira (12), Tatá compartilhou uma série de vídeos e um texto de agradecimento para todos os envolvidos na organização da festa.

Segundo ela, este será o primeiro ano que Clara Maria terá uma Festa Junina na escola, coincidentemente, por conta de seu trabalho, Tatá não conseguirá acompanhar o momento e decidiu dar um jeito de garantir que a primeira quermesse da filha fosse ao seu lado.

“Um domingo feliz! Como não vou poder estar na primeira Festa Junina da Caca (o que me gera um bando de culpa e tristeza... mas eu trabalho no dia) quis que tivéssemos juntas a primeira Festa Junina. Minhas amigas com seus filhos, sendo amigos da Caca, é de uma alegria imensa. Eu tenho os melhores e mais talentosos amigos do mundo”, celebrou a atriz.

Momentos alegres

Nos vídeos, publicados por Tatá, é possível ver momentos de diversão entre mãe e filha, inclusive com direito a uma pequena apresentação ao som de “Ragatanga”, com direito a participação especial de Aline Wirley, integrante do grupo Rouge.

Com muita desenvoltura, Clara Maria acompanha alguns passos no palco e sua performance foi suficiente para conquistar os seguidores da mãe, que não pouparam elogios para a pequena.

“Acho que a Caca tem o talento dos pais”, comentou uma seguidora, ao que outra ressaltou a animação das mães ao som do hit: “Gente, as mães tão se divertindo como crianças! Letícia Colin tá ali como se tivesse na Disney! Amei! E Clarinha olhando, tipo ‘que tal de Ragatanga é essa mãe”?

Outro comentário que chamou atenção foi da atriz Carolinie Figueiredo, que também é mãe e divide a mesma culpa que Tatá: “Também não estarei na festa junina dos meus filhos e tô arrasada! Olha que eles já tem 11 e 9 anos. Não passa nunca essa sensação de culpa e olha que também tô indo trabalhar”.

