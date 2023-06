Sérgio Hondjakoff, o ‘Cabeção’, volta a atuar após deixar reabilitação, mas pretende seguir outra profissão

Sérgio Hondjakoff, que ficou eternizado com o papel de ‘Cabeção’ de Malhação, voltou a atuar após deixar a clínica de reabilitação.

O ator ficou internado para realizar um tratamento contra dependência química. Segundo o site Quem, o tratamento durou um ano.

Hondjakoff participou do curta-metragem ‘Se Não Houver Amanhã', rodado no Rio de Janeiro. O roteiro e direção é de Rayssa de Castro e produção da Soul Arte.

No curta, Sérgio vive o médico João, que realiza um tratamento contra câncer, que está em fase terminal, na protagonista Leia. Na trama, a mulher é mãe solo e cria dois filhos sozinha.

“Fico muito feliz de estar contracenando com a Bárbara Monteiro e o Dino Boyer, que são atores que eu admiro muito, sempre gostei, sempre fui fã. O Dino é meu amigo há 10 anos, ele é o meu melhor amigo, e ele está sendo muito presente nessa fase da minha vida, que é um momento meio delicado em que eu sai de um tratamento”, explicou Sérgio.

Ele também deu mais detalhes sobre o tratamento que fez contra dependência química.

“Estou há um ano limpo, então estou engatinhando emocionalmente. Tenho que ter muita paciência, resiliência e positividade para me manter sóbrio e para correr atrás dos meus objetivos. Mas fico feliz também de estar participando de um curta com essa temática e espero que ajude as pessoas a fazerem sempre exames preventivos para que possa ser detectado com antecipação uma doença tão maligna como essa, e ajude a salvar vidas de alguma forma, conscientizando.”

Sobre a carreira, Serginho disse que está voltando aos poucos, por sugestão do terapeuta.

“[...] É uma maneira de estar em contato com o público em uma vibe bem positiva, alto astral, todo mundo animado, e é muito bom isso, gosto muito de estar nessa vibe, apesar de não ser sugerido pelo meu terapeuta, porque é um pouco arriscado estar nesses ambientes. Mas por outro lado é muito positivo ver as pessoas felizes e animadas, isso me faz bem também.”

O ator pensa inclusive em entrar nessa profissão para ajudar outras pessoas.

“Estou buscando fazer uma imersão em breve em um instituto, e vou emitir meu certificado de terapeuta para, em breve, estar fazendo meus atendimentos como terapeuta de dependência química”.

