Por este motivo, fãs comparam Patrícia Poeta a Britney Spears em clipe

Mais uma vez, Patrícia Poeta virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Agora, a apresentadora do Encontro chamou a atenção do público ao comandar o matinal da TV Globo com um look novo, que foi comparado a um usado por Britney Spears.

Enquanto Patrícia falava ao vivo nos estúdios da Globo, em São Paulo, fãs do programa elogiavam e brincavam com a proposta do figurino vermelho: “A Patrícia Poeta está só a Britney Spears hoje no Encontro”, destacou um anônimo.

Entrando na brincadeira, um outro fã do matinal da TV Globo disse que a famosa estava fazendo cosplay da cantora americana, mas queria entender o motivo, já que nesta segunda-feira (12) é celebrado o Dia dos Namorados.

#Encontro Bom dia! A Patrícia tá parecendo a Britney no clipe oops...I did it again! pic.twitter.com/iaRkMUvvP0 — Gaby Santos Vilas Bôas (@GabySantosVila1) June 12, 2023

Há também quem ficou muito feliz e disse que o look escolhido pela contratada da TV Globo foi uma homenagem para a “princesinha do pop” americano e lembrou que Britney usou algo parecido em um clipe de sucesso: “A Patrícia Poeta está inspirada hoje em Oops I did it again, da Britney”, escreveu um perfil.

Outro disse que vestida com a roupa usada no clipe da música, a famosa poderia assumir a atração musical do Encontro e cantar Oops i did it again, na manhã desta segunda-feira (12).

Igor Rickli e Aline Wirley falam do casamento no Econtro

Em pleno Dia dos Namorados, Aline Wirley e Igor Rickli foram ao Encontro com Patrícia Poeta falar sobre relacionamento aberto. Mas, a entrevista que era sobre amor acabou criando uma certa intriga nas redes sociais.

O principal motivo seria o excesso de participações da ex-BBB nos programas da TV Globo. Pelo Twitter, alguns anônimos criticam: “A omissa da Aline Wirley que está em todos os programas da Globo desde sábado. Só pode ser dívida de jogo”, escreveu uma pessoa, que lembrou da época em que a famosa estava no reality show.

Voltando à entrevista do Encontro, que aconteceu à distância, a ex-BBB Aline Wirley e o marido, o ator Igor Rickli, lembraram como foi que se conheceram. Segundo o famoso, tudo começou em um musical, onde eles trabalharam juntos.

“A gente estava trabalhando lá e de repente, no primeiro dia de ensaio, tava todo mundo já sentadinho ali, pronto pra começar, né? Aí abre a porta e entra uma mulher com um óculos desse tamanho, um cabelão, atrasada, falando alto e solta: ‘Bom dia, gente!’. Eu falei: ‘Meu Deus, quem é essa pessoa?’”, brincou o ator sobre a ex-Rouge.

