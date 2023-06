‘Parece a Camila Queiroz’, afirmam seguidores após Bruno Gagliasso mostrar sua nova tatuagem

O ator Bruno Gagliasso decidiu homenagear a esposa, Giovanna Ewbank, com uma nova tatuagem. Em uma publicação feita no Instagram ele revelou o novo desenho, que mostra os olhos de Gio enquanto o restante de seu rosto é coberto por uma Balaclava.

Apesar do resultado da tatuagem ter agradado a Gio, que prontamente reagiu à publicação do marido, os seguidores do ator parecem não ter aprovado sua escolha, e rapidamente passaram a apontar algumas comparações entre o desenho e o olhar de outras atrizes.

“Parece muito a Camila Queiroz. De qualquer forma, está linda”, comentou uma pessoa ao que outra reforçou: “Achei que era a Fernanda Paes Leme!”.

Outras pessoas criticaram a escolha do acessório retratado na tatuagem: “Por que não fez o rosto dela? O rosto dela é lindo, não entendi o capuz, mas ficou bonita de toda forma”.

Também teve quem elogiasse o trabalho do tatuador: “Que linda! Um trabalho bem feito, ficou perfeita!”.

“Eu estava olhando e pensando: ‘parece a Giovanna’ e era mesmo”, finalizou outra seguidora do casal.

Outras tatuagens

Além do desenho mais recente, Bruno também possui outras artes em seu corpo como forma de homenagear a esposa.

Juntos há quase 15 anos, o ator não perde a oportunidade de exaltar a beleza de sua esposa. Para isso, tem tatuado em sua panturrilha o desenho de um olho azul, em referência a cor dos olhos de Gio.

Em seu antebraço, o ator tem o desenho de um corpo feminino seminu posando de costas enquanto segura uma garrafa de vinho, a imagem teria sido inspirada pela silhueta da esposa.

Giovanna e Bruno, que costumam compartilhar na redes sociais momentos de sua vida em família, são pais de três crianças, Titi, Bless e Zyan, que também são presença garantida no Instagram de seus pais.

