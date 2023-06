“Obrigada por não soltar minha mão”: Simony faz declaração de amor ao noivo no Dia dos Namorados

Em meio a um dos momentos mais turbulentos de sua vida, quando se submete a um tratamento para curar um câncer no intestino, a cantora Simony aproveitou o Dia dos namorados para fazer uma declaração ao seu noivo, o também cantor e compositor Felipe Rodriguez.

“Meu eterno namorado. Um reencontro né vida. Nós reconhecemos de novo. Obrigada por tanto ❤️ obrigada por não soltar minha mão. Todos conhecem a palavra AMOR,eu também conhecia, mais viver de verdade só com você. EU TE AMO Feliz NÓS”, disse a cantora.

No vídeo postado no seu Instagram Simony mostra várias fotos de diferentes momentos do casal e pergunta ao noivo o que eles vão prometer um ao outro neste Dia dos Namorados. Ela mesma responde:

“Que a gente vai se amar até quando a gente se odiar”

“Ninguém foge nunca, ninguém cai fora, não importa o que aconteça”

CÂNCER E AMIZADE

Simony descobriu o câncer em agosto do ano passado e desde então vem enfrentando sessões de quimioterapia e imunoterapia. Ela chegou a anunciar que estava curada, mas neste ano os médicos encontraram novos pontos da doença e o tratamento recomeçou.

Desde então ela tem dividido com os fãs seus momentos de felicidade e angústia e a reflexões sobre relacionamentos pessoais desde que descobriu a doença:

“O CA me ensinou muitas coisas. Que colega não é amigo. Que nem todo mundo vai ter empatia e vai torcer. Que desconhecido se torna amigo e amigo se torna desconhecido. Que eu não preciso ser fod* o tempo inteiro. Que chorar, lava minha alma. Que meu colo já foi abrigo e agora eu quero colo também. Que amo mais ainda minha mãe. Que a empatia do meu marido me fez entender o real amor”, disse.