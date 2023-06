Não deu para esconder: Jojo Todynho desembarca no RJ de mãos dadas com novo namorado Imagem: Adão/AGNews

Jojo Todynho foi flagrada nesta segunda-feira (12) desembarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro de mãos dadas com o novo namorado.

Foi a primeira vez que a cantora apareceu em público com Renato Santiago.

Mais cedo, Jojo já havia publicado no Instagram uma foto ao lado do rapaz, porém a imagem estava desfocada. Ela inclusive escreveu na legenda: “Em off é gostoso”.

“O que aprendi com meus meus relacionamentos anteriores. Aprendi a reagir e não tolerar um relacionamento quando a impossibilidade do diálogo se instala, quando o medo de dizer algo, qualquer coisa que seja, se imponha sufocando a liberdade de expressão e de sentimentos.

Aprendi a não deixar a tirania se instalar na minha vida. Aprendi a distinguir dúvidas de certezas, bastando para isso não dar créditos para as lindas palavras que não se lastreiam em atitudes. Aprendi que o amor é sentido dentro de nós e valorizado nos atos. Aprendi a diferenciar quando estou sendo amada de quando estou sendo usada e manipulada, desrespeitada e etc. Você merece o melhor o a sua paz é essencial”, escreveu ela na mesma imagem.

Não deu para esconder: Jojo Todynho desembarca no RJ de mãos dadas com novo namorado Imagem: reprodução Instagram (@jojotodynho)

Em outro story, ela apareceu de mãos dadas com o rapaz enquanto ele dirigia.

Em uma terceira publicação Todynho mostra uma paisagem com o mar ao fundo e a palavra ‘love’ escrita com pétalas de rosas.

“Meu coração nunca fechou para balanço e eu nunca desacreditei que encontraria um ‘Homem’ que me fizesse feliz, da maneira que mereço... As coisas acontecem e não entendemos, mas quando confiamos em Deus o barco não afunda jamais, como diz meu digníssimo; quem tem que brilhar é você, eu estou aqui para cuidar e ser seu parceiro, sem status e sem exposição (fama para ele é ser trabalhador e respeitado). Demorei, mas entendi, o amor ode estar ao seu lado e você talvez não perceba por estar tão cega (o) por querer viver algo que não é pra você e tem coisas que você não precisa e não merece pasasr. A via é feita de escolhas e eu escolhi ser feliz e viver da melhor maneira em off. Obrigada pelo homem ímpar, em todos os aspectos. Feliz Dia dos Namorados. Pessoas incríveis podem estar ao seu lado, e f* o julgamentos dos outros”, concluiu.

