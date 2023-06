Maíra Cardi e Thiago Nigro celebram o Dia dos Namorados com direito a presente luxuoso

Maíra Cardi e Thiago Nigro estão comemorando seu primeiro Dia dos Namorados como um casal. Em publicação, feita pelo casal em suas respectivas redes sociais, é possível ver o choque de Maíra ao receber o presente do noivo, que não economizou no mimo para a amada.

Conforme publicado pela CARAS, Thiago, conhecido como Primo Rico, presenteou a noiva com um carro avaliado em mais de R$220 mil reais. Para completar a surpresa, o veículo foi completamente cheio de flores.

No entanto, antes da surpresa, Maíra levou um grande susto! Ela compartilhou todos os detalhes com seus seguidores, confira:

“Ontem, do nada, ele me deu um susto e disse: ‘Precisamos conversar sério’. Isso me deixou assustada MESMO, pensei que ele tinha outra pessoa... sei lá! Na sequência do susto, ele abriu a porta de casa e tinha um porta-malas lotado de flores. Eram mais de mil flores! Confesso que ainda estou em choque. E agora? Como superar esse presente de Dia dos namorados? Impossível, né”?

Justificativa e reações

Na legenda da publicação, Maíra revela os detalhes sobre o motivo pelo qual o noivo a presenteou com uma nova SUV.

“Eu não tinha entendido que estava ganhando o carro até ele explicar: ‘Lembra que essa semana você furou o pneu e que descobrimos que não tínhamos a chave segredo da roda, precisamos guinchar o carro e você acabou perdendo vários compromissos, e o dia foi um stress? Então, por isso que estou te dando esse carro. Não quero que você passe por isso e fique sem uma opção de um outro carro. O carro é seu’. Confesso que ainda estou em choque! É uma SUV com tudo!”.

Em pouco tempo, diversos seguidores do casal comentaram a publicação e elogiaram a atitude de Thiago: “Que demais! Não é sobre bens materiais, mas sobre cuidar e zelar em dar sempre o melhor para a companheira”, comentou um seguidor.

