Humilhação e desprezo: Theo e Clara vivem momentos difíceis em Vai na Fé

O fim do casamento de Theo (Emílio Dantas) e Clara (Regiane Alves) pode ser algo decisivo em Vai na Fé, já que, mesmo na pior, ela assume que pretende ficar longe do vilão da novela da Globo.

Em cenas futuras, a mãe de Rafael (Caio Manhente) não aceita que o marido teve a ex-namorada do herdeiro como amante e toma a decisão de expulsar o homem de casa. Mas, Theo não vai deixar barato e exige que sua secretária corte o salário que disponibiliza mensalmente para a mulher.

Vai na Fé: Fim dos momentos em família entre Theo e Clara (Divulgação/Globo)

A atitude do vilão de Vai na Fé é uma das inúmeras ações para tentar mostrar que ela não consegue sobreviver sem sua ajuda, mas Clara segue com a cabeça erguida e, mesmo com as humilhações do ex, continua com o processo de separação.

No entanto, a personagem de Regiane Alves na novela da Globo ainda sofrerá mais, já que toda sua parte na empresa está nas mãos do vilão, que é interpretado por Emílio Dantas, ou seja, vem mais problemas financeiros por aí.

Maldades de Theo (Emílio Dantas) deixam de ser mistério em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Em outro momento, Clara e Theo seguem na pior, já que ele sofre com a possibilidade de ser preso por abuso sexual e ela está sem dinheiro para pagar as contas e manter o padão de vida. Neste momento, a mãe de Rafael vai ganhar o apoio de Helena (Priscila Sztejnman), que é sua madrinha e lhe empresta dinheiro.

Mas, enquanto Clara ganha um fôlego nas contas, os próximos capítulos de Vai na Fé serão mentalmente pesados para a dona de casa. Já que ela terá que lidar com a possibilidade do ex-marido ter estuprado Sol (Sheron Menezzes).

