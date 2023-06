Georgina Rodríguez, parceira de CR7, estampa capa de revista na Arábia Saudita e desperta discurso na web: ‘De outro mundo’

Georgina Rodríguez segue requisitada no mundo da moda, surpreendendo o público cada vez mais em suas redes sociais. A modelo, de 29 anos de idade, posou para a capa da BAZAAR da Arábia Saudita com diversas composições e compartilhou com seus seguidores em seu Instagram, na tarde desta segunda-feira (12).

Em um carrossel com seus destaques para a capa da revista, Georgina Rodríguez revela um ensaio com diversas composições deslumbrantes. O primeiro registro é apenas do rosto da modelo, que apresenta um olhar penetrante.

Já nos registros a seguir, a parceira de Cristiano Ronaldo é vista com um penteado ousado e com diversos vestidos variados. Ao compartilhar as fotos, a famosa deu espaço nos comentários para seus fãs, que apresentaram discursos com diversas mensagens de carinho e elogios.

“Belíssima”, “Perfeita”, “Absolutamente deslumbrante”, “Divina” e “Lindíssima” foram apenas alguns dos adjetivos atribuídos à modelo. “Não sei qual das fotos eu gosto mais”, comentou uma fã. “De outro mundo”, deixou outro usuário da rede social.

Crise no relacionamento? Cristiano Ronaldo abre o jogo sobre o status da relação com Georgina Rodríguez

Alvo de diversos tabloides da Europa, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se envolveram em rumores acerca de uma suposta crise no relacionamento do jogador e da modelo. Em um evento do craque, o andamento da dupla foi esclarecido.

Cristiano Ronaldo esteve em Madrid na última quinta-feira (8) para divulgar sua nova marca de água. Acompanhado da parceira, a modelo Georgina Rodríguez, o craque abriu o jogo sobre os rumores que têm envolvido suposta crise entre o casal.

Até mesmo a família do craque da seleção portuguesa chegou a ser envolvida na história. Em coletiva, o craque não deixou de esclarecer sua dinâmica com Georgina Rodríguez. Veja o que foi dito pelo jogador: