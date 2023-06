Dia dos Namorados é época de fotos românticas? Confira o que Zé Felipe publicou para Virginia

A influenciadora Virginia Fonseca, 24, e seu companheiro, Zé Felipe, 25, estão curtindo a primeira viagem a sós, sem as suas filhas Maria Flor e Maria Alice, para comemorar o Dia dos Namorados.

E, além de fotos publicadas em frente ao jatinha que o cantor ganhou da influenciadora em seu aniversário, em que Virginia escreveu “Bora ali comemorar dia dos namorados né?! Primeira viagem só nós dois, estamos megaaa empolgados kkk que Deus nos acompanhe e que seja a primeira de muitas, amém”, também teve post nos perfis do Instagram de ambos para celebrar a data.

Virginia postou uma foto com Zé e suas filhas, com uma legenda super fofa, agradecendo ao maior presente que os dois tiveram e contando um pouco sobre a história de amor do casal: “Felizzz dia dos namorados p nós que namoramos 3 meses, engravidamos, casamos e engravidamos dnv em menos de 3 anos 🤣 te amooo @zefelipecantor nosso melhor presente está na foto!!!Feliz dia dos namorados p todos os casais do mundo, namorar é baoooo demais 💜💖 que Deus abençoe a vida de cada um e muito amor no coração”, escreveu.

Mas o cantor e filho de Leonardo publicou algo um pouco mais cômico. No seu carrossel de fotos para celebrar o Dia dos Namorados, Zé publicou uma foto em que Virginia aparece fazendo careta e a influenciadora respondeu: “Gente 🤣 acabou cmg KAKAKAK!!”, seguido de um “Te amo amor, pra sempre”.

Nos comentários da publicação de Zé Felipe, os seguidores do casal, mantiveram o bom humor nos comentários, brincando: “Fã ou hater?”, enquanto outro ressaltou a beleza de Virginia, mesmo fazendo careta: “A primeira foto KAKAKAKAK não aguento! Virgínia não fica feia nem assim, c tá doido”.

Na legenda do carrossel de fotos, no entanto, Zé manteve o romantismo, se declarando para sua mulher: “Meu amor feliz dia dos namorado sou grato a Deus por colocar uma pessoa tão maravilhosa e abençoada como você em minha vida obrigado por ser tão incrível como você é que seja mais um dia dos namorados de uma vida toda ao seu lado te amoooo cada dia mais”.

E você, é team fotos bizzarras ou fotos fofas no Dia dos Namorados?

