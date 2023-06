‘Desfazendo o L’: internautas cobram Lula por estarem solteiros no Dia dos Namorados; entenda

Quando se elegeu presidente e subiu a rampa do Palácio Planalto para receber a faixa presidencial, Luís Inácio Lula da Silva, 77, não imaginava que uma das principais cobranças do seu mandato seria pelo ‘Ministério do Namoro’.

to Desfazendo o L pic.twitter.com/ATS9faN6Nz — Pedro Mark Logan (@Vanitasloveven) June 12, 2023

No último ano, quando ainda era candidato, Lula se pronunciou dizendo que: “Um homem sem um amor não é nada. No meu governo todo mundo vai namorar”. Na época, a frase viralizou e seus eleitores começaram a sonhar com um possível ‘Ministério do Namoro’ para solucionar o problema da solidão.

Hoje, dia 12 de junho, também conhecido como Dia dos Namorados aqui no Brasil, o assunto voltou a tona e está nas trends do Twitter. Frases como “Desfazendo o L”, “Você Prometeu” e “Meu crush, minha vida”, permaneceram nas trends durante o dia inteiro e os memes sobre o tema têm dominado as redes sociais.

a quantidade de casais no shopping, lula tu prometeu um namorado desfazendo o L viu pic.twitter.com/sJIYoeDEhs — main irelia (@onlyglauber) June 12, 2023

Após publicações como “Lula prometeu que todo mundo estaria namorando no governo dele, que em 2023 ninguém estaria sozinho... Você mentiu para todos nós Lula, que decepção... Desfazendo o L” viralizarem nas redes, o presidente Lula se pronunciou no dia de hoje.

“Peço desculpas a vocês, porque hoje é dia dos namorados e provavelmente muitos de vocês marcaram o almoço com o namorado ou a namorada. Eu consegui impedir isso porque eu tambem não almocei, nem a presidenta não almoçou. Então, desculpem”, começou Lula.

💔 “Eu fiquei de criar o ministério dos namorados e não criei”, diz Presidente Lula



Via @Metropoles pic.twitter.com/uZjkCqh7M5 — Central da Política (@centralpolitcs) June 12, 2023

“Eu fiquei de criar o Ministério dos Namorados e não criei e nem criei condições de namorar no almoço. Fica para a próxima vez ou para a noite, o dia ainda não acabou”, continuou o presidente.

O vídeo, que já viralizou nas redes, já tem diversos comentários: “Seria uma das pastas mais importantes para reconstruir o país”, “já podemos iniciar o processo de impeachment? LULA VOCÊ PROMETEU. bora todo mundo desfazendo o L...”, foram alguns dos comentários.

Confira os principais memes:

Desfazendo o L.

Lula você me prometeu meu namorado/minha namorada, cadê? pic.twitter.com/j718PT057P — Yuuhpyy (@YunYunzy) June 12, 2023

O alívio que é viver num país onde os temas "impeachment" e "desfazendo o L" estão nos TTs por zoação, pq o Lula não criou o ministério do namoro como prometeu.



Como é bom viver num país normal de novo. — Pós-Jovem de esquerda (@Nadynne) June 12, 2023

Nao aceito as desculpas, desfazendo o L ja pic.twitter.com/mKGWwTRVmn — bloom molhada (@hayosx) June 12, 2023

