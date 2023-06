De joelhos em Aparecida, Preta Gil faz agradecimento ‘por todos os livramentos dos últimos meses’ e afirma que não foi abandonada

A cantora Preta Gil visitou Aparecida do Norte, neste fim de semana, para agradecer o fim de tratamento contra o cancêr.

Em uma postagem na redes, ela fez um lindo agredecimento: “Vim agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todos os livramentos dos últimos meses!!!”.

Nas próximas semanas, a famosa irá fazer uma cirurgia para retirar o tumor.

Preta Gil faz agradecimento ‘por todos os livramentos dos últimos meses’

“Vim agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todos os livramentos dos últimos meses!!! Vim agradecer e rezar pela saúde dos meus familiares e amigos que não me abandonaram, que não largaram minhas mãos!!!

Em especial esses dois fiéis escudeiros @malupbarbosa e @gominho que não mediram esforços para me tirar desse sofrimento que passei, me encheram de amor e cuidados, sou toda gratidão!!! Amo vocês!!!Rezei por todos que me mandam boas energias, rezei por minha amiga @sampaio_carol que Nossa Senhora conforte seu coração e dos seus parentes pela perda da sua mãezinha amada!!!

Rezei para que Nossa Senhora Aparecida também conforte o coração dos parentes da minha amada fã Patynha que nos deixou de maneira precoce essa semana!!!Obrigada Padre @heliomarcosferraz e @aline_costa_ap por nós receber há anos com tanto carinho!!!”

