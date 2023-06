Com ‘Rebelde’ de volta ao SBT, veja como estão os atores hoje em dia

Depois de ‘Chaves’, sem dúvidas uma das produções de maior sucesso exibida no SBT foi a novela ‘Rebelde’. E para os fãs que, quando criança e adolescente, acompanharam a trama, está na hora de reviver o drama teen, pois a novela volta ao ar nesta segunda-feira (12).

A obra mexicana foi exibida no Brasil entre 2005 e 2006 na grade da noite e desta vez vai ao ar às 14h15 (horário de Brasília). A versão original é da Argentina, exibida entre 2002 e 2003, mas não fez tanto sucesso como a do México.

O sucesso foi tanto na época que a Record fez sua própria versão brasileira, exibida pela emissora em 2011. Já em 2022 a obra ganhou uma versão da gigante Netflix.

Relembre e veja como estão os protagonistas hoje em dia

17 anos após a exibição, Silvio Santos não perdeu a oportunidade do retorno do grupo para realizar diversas apresentações, inclusive no Brasil, para voltar com a novela em sua emissora, mas se você não se lembra muito dos atores que participaram, veja a seguir como eles estão atualmente, com informações do site Terra.

LEIA TAMBÉM: Maíra Cardi e Thiago Nigro celebram o Dia dos Namorados com direito a presente luxuoso

As protagonistas femininas são Anahí, que interpretou Mia, Dulce Maria, que interpretou Roberta e Maite Perroni, interprete de Lupita. Entre os homens, Christian Chávez foi Giovani, Christopher deu vida a Diego e Alfonso Herrera foi Miguel. Esse último foi o único que não retornou para a turnê com o grupo.

A protagonista Anahí atualmente está com 40 anos e é mãe de dois filhos. Em 2020, ela lançou uma linha de maquiagem e retornou ao mundo musical em janeiro deste ano, após seu último álbum ter sido lançado em 2016.

‘Disputando’ a posição principal na novela, Dulce Maria continuou na carreira musical e lançou quatro álbuns (2010, 2011, 2014 e 2017). Dulce é mãe de uma menina, nascida em 2020.

Já Maite Perroni seguiu a carreira de atriz, atuando em outras novelas e se tornou destaque na Netflix com Desejo Sombrio. Não deixou de lado o mundo musical, lançando um álbum em 2013 e um EP em 2016.

O protagonista masculino era Alfonso Herrera. Hoje com 39, seguiu na carreira de ator, com destaque para La Dictadura Perfecta, em 2014, e Sense 8, da Netflix, entre 2015 e 2018.

Christopher Uckermann seguiu na carreira musical e de ator, assim como Christian Chávez.

LEIA MAIS:

⋅ “Obrigada por não soltar minha mão”: Simony faz declaração de amor ao noivo no Dia dos Namorados

⋅ ‘Leo Dias não era mentiroso?’: Após anúncio de término, Mel Maia e MC Daniel viram meme na web

⋅ Dia dos Namorados é época de fotos românticas? Confira o que Zé Felipe publicou para Virginia