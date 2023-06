Chocolate com Pimenta: Depois de casar, Danilo faz exigências para Ana Francisca

Chocolate com Pimenta: Casado com Ana Francisca (Mariana Ximenes), Danilo (Murilo Benício) vai morar na mansão e não gosta nada disso (João Miguel Júnior/Globo)

Na reta final de Chocolate com Pimenta, Ana Francisca (Mariana Ximenes) tem que lidar com o ciúmes de Danilo (Murilo Benício), que desta vez cai sobre a herança deixada por Ludovico (Ary Fontoura).

Em cenas futuras, o casal protagonista da novela da Globo vai acabar brigando por causa da mansão deixada pelo dono da fábrica de chocolates de Ventura, que volta a ser ocupada pela viúva e toda sua família. Mas, o personagem de Murilo Benício não gosta nada de saber que terá que viver por lá: “Vamos viver aqui?”.

Aninha chega a levar um susto com a reação do sobrinho de Vivaldo (Fúlvio Stefanini), mas como eles já estão casados precisam viver na mesma casa: “Eu sei que você nunca teve nenhum interesse sobre nada disso”. diz ela.

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca nunca escondeu que Danilo era pai de Tonico

Não querendo causar conflitos, Danilo dá uma solução: “Eu tenho dinheiro para comprar uma casa como essa pra nós”, rebate o amigo de Guilherme (Rodrigo Faro), deixando claro que deseja sair de lá, mas acaba ouvindo um não.

Na cena, a protagonista de Chocolate com Pimenta tenta acalmar as coisas e diz que é preciso continuar na mansão de Ludovico: “Eu sei disso também, mas o meninão deixou essa casa para o Tonico (Guilherme Vieira). É justo continuarmos aqui. E eu cuidarei da fábrica também para o Tonico”, diz a personagem de Mariana Ximenes.

Chocolate com Pimenta: Guilherme descobre segredo envolvendo Danilo e Ana Francisca

Ela afirma ainda que todo o sacrifício é por causa do herdeiro, que merece uma vida digna: “Você é pai dele e ele sempre soube disso e deu nome, amor e conforto ao nosso filho. Em respeito a ele, nós devemos aceitar”, justifica a jovem.

No final da cena de Chocolate com Pimenta, Danilo consegue controlar o ciúmes: “É verdade. Agora que eu sei de toda a história, de como Ludovico foi um amigo para vocês, o que posso dizer? A casa é uma herança do Tonico e tantas pessoas trabalham na fábrica, não podemos deixar tanta gente desempregada”, cederá o personagem de Murilo Benício.

