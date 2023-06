Biquíni e linguagem neutra: As publicações de Sandra Annenberg chamaram a atenção

Sandra Annenberg voltou a criar polêmica nas redes sociais. Neste fim de semana, a jornalista da TV Globo resolveu deixar a vida profissional de lado e curtir a vida em família. Mas, é claro, que ela mostrou tudo para os seus seguidores.

No sábado (10), a famosa deixou os looks usados no Globo Repórter para “causar” com fotos de biquíni, algo raro. Aos 55 anos, Sandra não exitou ao postar uma série de cliques tomando banho de sol em cima de uma boia em formato de unicórnio na piscina.

Na legenda, Sandra Annenberg disse que as fotos foram “uma tentativa de um ensaio fotográfico” entre ela e o unicórnio de borracha, divertindo os seus seguidores anônimos e famosos, como Paola Carosella, que disse que a jornalista estava linda.

Outros seguidores, destacaram que a apresentadora do Globo Repórter é gente como a gente, que tenta tirar uma foto sexy, mas acaba saindo engraçada. Já alguns anônimos disseram que Sandra estava com um sorriso de dar inveja: “Você transmite uma paz ao falar. Sou sua fã, grande profissional”, elogiou uma fã.

Sandra Annenberg com a filha na parada do orgulho . Que lindas ! pic.twitter.com/Tp6eAIXrtC — Maranhense 1️⃣3️⃣ (@MaranhenseChato) June 12, 2023

Sandra Annenberg cancelada na web?

Porém, nem tudo foi flores para Sandra Annenberg. No domingo (11), a famosa acabou virando a chave quando postou uma foto ao lado da família e escreveu a legenda: “Nossa família se une às mães pela diversidade e a todes que lutam pelo respeito aos direitos LGBTQIA+! Estamos juntes”.

A publicação, no dia da Parada da Diversidade de São Paulo, causou um tremendo rebuliço nas redes sociais da jornalista, que acabou sendo atacada no Twitter. Mas, enquanto muitos anônimos pontuaram que a jornalista não poderia usar a linguagem neutra, outros defendiam.

mds essa não é aquela mona paulista q estuda nos estados unidos??? é filha da diva Sandra annenberg!!! https://t.co/9uHgVn5oYn — lavi (@lavidejour) June 12, 2023

“A Sandra Annenberg e Ernesto Paglia fizeram um post com fotos na Parada do Orgulho LGBT+. O show de preconceito e intolerância nos comentários é de assustar”, escreveu uma seguidora.

Já um segundo disse que a palavra “todes” foi o motivo de revolta: “Uma galera rasgando o c* só porque a Sandra Annenberg lançou um ‘todes’ no Instagram, metendo Deus e acessibilidade no discurso como se alguma vez na vida realmente tivesse se preocupado com isso”.

