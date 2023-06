Bela Gil posta fotos do parto natural do filho mais novo, agradecendo ao ex-marido: “tudo no seu tempo”

Na noite do último domingo, 11 de junho, a chef e apresentadora Bela Gil publicou um carrossel de fotos em sua conta pessoal do Instagram, do momento do parto de Nino, seu filho mais novo, que hoje está com 6 anos.

Na publicação, que registra o parto natural de Nino, dentro e uma banheira com água, a filha de Gilberto Gil ainda agradeceu o seu ex-marido, João Paulo Demasi, com quem esteve por cerca de 20 anos.

“Tudo no seu tempo… Ninoco entre uma contração e outra esperando calmamente sua hora de encher os pulmões de ar, de prana e mais vida. Amo esse registro ❤️ obrigada @jpdemasi”, escreveu Bela.

O parto natural, é muito comum em mulheres que buscam por parto normal e, como é possível notar nas fotos da publicação, o bebê vem ao mundo pela água, que é exatamente como ele fica no útero da mulher.

Nos comentários, muitas mulheres mostraram admiração pelo compartilhamento de Bela Gil e outras até relembraram como foram os partos que tiveram.

“Eu tbm tive meu filho nessa posição. Foi incrível! E depois me falaram que é a posição que menos da laceração, que inclusive não tive. Que registro lindo! (Só um adendo, meu filho nasceu numa maternidade pública, do HU em Florianópolis. Humanizado, respeitoso e lindo! #vivaosus”, comentou uma seguidora.

Enquanto outra comentou: “Quanto mais natural, mais perfeito! Ah se todas as mulheres se cuidassem e desejassem isso!!!!!”.

“Bela que registro Belo! Nós somos guerreiros, só uma mulher pra suportar tal dor! É lindo, é belo, é marcante!”, comentou outra seguidora, citando a fortaleza de ser mulher.

Além de Nino, Bela Gil também teve a filha Flor Gil, de 14 anos, com o ex-companheiro, JP Demasi.

