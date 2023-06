Ator de ‘La Casa de Papel’ anunciou que será pai; quais outros tiveram filhos após a série?

Os fãs da série espanhola La casa de papel ficaram extasiados quando Miguel Herrán anunciou que está esperando seu primeiro bebê com sua namorada, Celia Pedraza, no passado 6 de junho.

O ator, que coprotagonizou a produção como “Rio”, compartilhou a notícia com uma galeria de fotos em seu perfil no Instagram, incluindo uma imagem da ecografia de seu bebê a caminho.

"Não posso dizer mais. As imagens falam por si mesmas. Esta é a minha família e é o que eu mais quero neste mundo", disse ele contente. "Celia Pedraza me deu o maior presente da minha vida".

Miguel Herran está muito emocionado com a chegada de seu primeiro bebê (Instagram)

“Vamos a ser pais. Ainda não sabemos nada, só que por enquanto tudo está perfeito e temos uma ilusão que está difícil de gerir”, acrescentou o ator na descrição nas redes.

A boa notícia causou furor entre os seguidores da série fenômeno da Netflix e seus colegas de elenco, que não hesitaram em parabenizar a jovem casal e expressar-lhes os melhores desejos.

No entanto, Herrán não é o único ator de La casa de papel que se tornou pai após o final em dezembro de 2021. Outros de seus colegas na ficção também receberam bebês nos últimos dois anos.

Atores de ‘La Casa de Papel’ que se tornaram pais após a série

A seguir contaremos quem do elenco principal da bem-sucedida trama criada por Álex Pina estreou na paternidade depois de se despedir do macacões vermelhos e das máscaras usadas nas filmagens.

O ator de “Denver” estreou-se como pai com a chegada de sua filha, Amaia, em 7 de novembro de 2021. A menina é fruto do amor com sua parceira, Marta Goenaga, que conheceu durante as filmagens da série.

Jaime Lorente com sua filha, Amaia | (Instagram)

No passado 2 de Maio, o ator de 31 anos e a responsável pelo vestuário de La casa de papel tornaram-se pais outra vez com o nascimento do seu segundo bebé: um menino a quem chamaram Luca.

A familia de Jaime Lorente | (Instagram)

A atriz por trás de “Estocolmo” estreou-se na maternidade ao dar à luz sua primeira filha, Sol, após 25 horas de parto em casa no dia 5 de março de 2022. A bebê é fruto de sua relação com Diego Martire Cerqueira.

Embora seja muito reservada sobre sua vida pessoal, a estrela de 40 anos tem compartilhado várias fotos em seu perfil no Instagram onde deixou ver sua doce primeira filha.

Esther Acebo e sua filha, Sol | (Instagram)

A intérprete por trás de Tatiana, Diana Goméz, é muito reservada em relação à sua vida pessoal; no entanto, sabe-se que ela se tornou mãe no ano passado com o nascimento de seu primeiro bebê.

Desconhece-se muitos detalhes a respeito de sua vida, mas o bebê é resultado de sua relação com o jornalista Roger Escapa. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou algumas fotos ao lado de seu filho.

Diana Gómez e seu primeiro bebê | (Instagram)

Com a chegada de seus filhos, essas estrelas se juntaram à lista de atores de La Casa de Papel que já eram pais antes de entrar na série, como Álvaro Morte, Pedro Alonso, Najwa Nimri, Fernando Cayo, Darko Perić, Hovik Keuchkerian, Rodrigo de la Serna, Luka Peroš, entre outros.