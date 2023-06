Salário nada fora do comum: Fiuk revelou o quanto ganhou na Globo

A Malhação se tornou uma espécie de “novela laboratório” durante muitos anos na Globo, mas além dos novos atores, a trama jovem também contou com nomes de peso e alguns filhos de famosos, como Fiuk, que é herdeiro de Fábio Jr.

Para quem não lembra, em 2009, o ex-BBB fez parte do elenco de Malhação ID, onde ele estreou interpretando Bernardo, o protagonista da temporada do folhetim. Mas, para a surpresa de seus seguidores, Fiuk não fez a novela por causa do salário, que segundo ele era baixo.

Malhação ID: Bernardo (Fiuk), Tati (Élida Muniz), Bia (Mariana Molina), Beto (Murilo Couto), Nanda (Giovana Echeverria) e Rita (Olívia Torres) no balão (Alex Carvalho/Globo)

Durante uma live, o famoso revelou que ganhava cerca de R$ 1,5 mil por mês, um salário nada fora do comum para quem pensa que todo mundo ganha uma fortuna por trabalhar em uma novela da Globo: “Ao contrário do que todo mundo pensa [sobre ser bem pago] na televisão”, lamentou ele.

No entanto, Fiuk não se arrepende de ter interpretado Bernardo em Malhação ID, há 14 anos. Para o famoso, a novela foi sua porta de entrada no meio artístico: “O negócio era punk. Mas é claro, né? As coisas foram mudando, porque me deu uma visibilidade irada. Ali tudo foi acontecendo, fui crescendo. Mas, o comecinho ali era sinistro”, disse o ex-BBB.

Bernardo (Fiuk) e Cristiana (Cristiana Peres) em cena de Malhação ID (Alex Carvalho/Globo)

Vale lembrar que em 2009, ano que Fiuk foi protagonista na Globo, o salário mínimo era de R$ 465, de acordo com o Diário Oficial, então, o famoso ganhava um pouco mais de três pisos salariais. Porém, é preciso lembrar que suas redes sociais ganharam visibilidade e ele também pode ser chamado para fazer propagandas e outros programas de TV e novelas da Globo.

Já no BBB 21, Fiuk ficou em terceiro lugar, faturando R$ 50 mil e muitos prêmios, como eletrodomésticos e uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos. Além de um cachê por participar do reality show da Globo e também por propagandas dentro e fora do confinamento.

