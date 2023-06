Messi recusou uma oferta milionária para priorizar sua família e ficou com este salário modesto

O craque Lionel Messi revolucionou o mundo esportivo depois de anunciar seu contrato com o Inter de Miami, um clube que não se esperava que pudesse chegar, pois os boatos apontavam para o F.C. Barcelona ou para algum clube do Médio Oriente. O argentino renunciou ao Paris Saint Germain, revelando que não foi feliz durante a sua estadia na França, por isso decidiu não renovar o contrato novamente com eles.

Lembre-se, há alguns meses atrás ele foi punido por fazer uma viagem com sua família para Arábia Saudita sem notificar ao clube, por isso teve que pedir desculpas formalmente à diretoria, o que o deixou marcado para o resto do time.

Sendo um dos melhores jogadores do mundo, ele tinha ofertas milionárias no mercado para jogar em várias partes do mundo, mas surpreendeu ao escolher um salário modesto, embora com grandes benefícios, e tudo para priorizar momentos de qualidade com seus filhos.

LEIA TAMBÉM: Cristiano Ronaldo esclarece suposta crise com Georgina Rodríguez: ‘Ela está fazendo o seu caminho’

O salário que Messi recusou e o que ele terá em Miami.

Depois de rejeitar o time catalão, também recusou a oferta do Al Hilal, que era de mais de 400 milhões de dólares por temporada, um valor que não foi superado por outro time.

No entanto, aos 36 anos, o ídolo mundial deixou claro que o dinheiro não tem tanta relevância na sua vida, por isso preferiu apostar no Inter de Miami para manter a estabilidade da sua família.

Messi não estava disposto a que seus filhos passassem por mais um difícil processo de adaptação em um país estrangeiro, então ele escolheu a oferta de Miami avaliada em mais de 60 milhões de euros, embora também terá uma porcentagem das vendas da Adidas (vendas de camisas), uma porcentagem dos acordos de Inter Miami com a Apple (transmissão da MLS Pass) e vai se tornar um acionista do time após sua aposentadoria.

LEIA TAMBÉM: Recorde de vendas: saiba qual o patrimônio líquido de Taylor Swift graças ao ‘The Eras Tour’

“Foram dois anos em que eu não era feliz, não desfrutava, e isso afetava minha vida familiar, eu me perdia muito da vida dos meus filhos na escola. Em Barcelona eu os ia buscar, aqui eu fiz muito menos, compartilhei menos atividades com eles. A decisão (de ir para Miami) também passa por isso, para me reencontrar, entre aspas, com minha família, com meus filhos, e desfrutar do dia a dia”, explicou sobre sua aposentadoria do PSG.

Mais uma vez, o astro argentino demonstrou ser um homem irrepreensível que cuida do bem-estar de sua família, apesar dos milionários contratos e aplausos que recebe a nível mundial.