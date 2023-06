Estes foram os famosos que compareceram a para LGBT+ neste domingo ensolarado

A 27ª Parada do Orgulho LGBT+, conhecida como a maior do mundo, aconteceu neste domingo, na Avenida Paulista (SP).

Entre as milhões de pessoas presentes (em 2022 foram 4 milhões de pessoas), diversas celebridades compareceram ao evento. Segundo o site Quem, os atores Felipe Hintze, o casal Bruno Fagundes e Igor Fernandez e a deputada Erika Hilton foram as primeiras pessoas famosas a marcarem presença no evento.

Quem também esteve por lá foi o ex-BBB Dicesar, que comandou um dos trios que percorreram a avenida mais famosa da cidade. Outra ex-BBB que esteve no local foi Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla.

O tema da festa em 2023 foi “Política Sociais para LGBT+ - Queremos por inteiro e não pela metade”. Marta Suplicy, Secretária de Relações Internacionais da cidade, conversou com a Uol sobre o evento.

“Aqui nós queremos todos os direitos conquistados, mudanças na constituição e no código civil. Não queremos só casamento entre homem e mulher, mas entre pessoas. São as pessoas que fazem o nosso dia a dia, e não escolhem quem vão amar. Elas amam homem, mulher e querem ser felizes... São Paulo tem que ter um exemplo. O que acontece aqui, acontece no Brasil todo”, disse.

A jornalista Sandra Annenberg foi outra figura conhecida que falou sobre o evento.

“Nossa família se une às Mães Pela Diversidade e a todes que lutam pelo respeito aos direitos LGBTQIA+! Estamos juntes”, escreveu ela em seu Instagram, em foto ao lado da filha e do também jornalista Ernesto Paglia.

