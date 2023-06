Chocolate com Pimenta: O final inesperado de Conde Klaus e Matilde; relembre

Chocolate com Pimenta: Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) e Matilde (Hilda Rebello) se casam (Divulgação/Globo)

Na reta final da reprise de Chocolate com Pimenta, Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) acaba se separando de Celina (Samara Felippo) e decide pedir Matilde (Hilda Rebello), que trabalha há anos em sua mansão, em casamento. Mas, a idosa acaba fazendo algumas exigências.

Nos próximos capítulos da novela da tarde, a governanta avisa que para aceitar ser esposa do banqueiro é preciso que ele pare de a tratar como empregada e também que o idoso terá que comprar jóias e ser tratada como uma rainha: “Eu quero ser tratada como as outras mulheres, com luxo e muitas jóias, a começar pelo anel de noivado”, diz a senhora.

Mas, mesmo querendo uma esposa, Conde Klaus não fica em silêncio e também faz exigências para que o matrimônio aconteça: “Eu caso com você, desde que não me abandone”, avisa o vilão de Chocolate com Pimenta, que ouve da senhora que ele na verdade tem medo de ficar sozinho.

Sem muita escolha e querendo por fim na discussão, Klaus a leva numa joalheria para lhe dar o anel de casamento. Neste momento, Matilde faz uma revelação: “O seu Conde, no fundo, no fundo, sempre gostou de mim. Eu quero muitas joias, muitas joias”.

Mesmo pão duro, o banqueiro da novela escrita por Walcyr Carrasco também fica feliz de estar ao lado da governanta: “Você quer me arruinar cabrita velha? No fundo, eu acho que seremos felizes, né?”, questiona o personagem. No fim, Matilde manda um beijo para o Conde, que fica sem graça, mas gosta da demonstração de amor.

Com Murilo Benício e Mariana Ximenes, como protagonistas, Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler e Tarcísio Filho no elenco, a novela Chocolate com Pimenta chega ao fim em junho, quando será substituída po clássico Mulheres de Areia, no Edição Especial.

