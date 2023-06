Bonito, milionário e solteiro! Mas Lewis Hamilton tem filhos? Esse é a grande misteriosa da sua vida

Descobrir se Lewis Hamilton tem filhos é um dos mistérios que ainda nem mesmo os seus fãs mais fiéis conseguiram descobrir ou esclarecer.

O belo piloto britânico sempre se manteve muito fechado a respeito disso, mas acabou confundindo principalmente aqueles que o viram em várias oportunidades acompanhados de algumas crianças em sua conta do Instagram.

Bonito, solitário e solteiro, mas afinal de contas, Lewis Hamilton tem filhos? Foto: Instagram @lewishamilton

Mas, a realidade é que aos 38 anos o sete vezes campeão da Fórmula 1, que foi apontado como o atual namorado de Shakira, é um galã, milionário, bem-sucedido e solteiro, mas ainda não abriu nada sobre sua família.

Será que Lewis Hamilton tem filhos? É a pergunta que seus fãs fazem.

Por isso, é muito comum vê-lo em suas redes e outras plataformas sempre cercado por crianças que o admiram. Isso esclarece as dúvidas sobre as perguntas que existem se Lewis Hamilton tem filhos ou não.

Bonito, solitário e solteiro, mas Lewis Hamilton tem filhos? Foto: Instagram @lewishamilton

Por isso, algumas pessoas ficaram emocionadas com a ideia de que ele formalizasse o seu relacionamento com Shakira, pois assim ele poderia realizar o seu sonho de ser pai e com isso Milan e Sasha, filho da cantora, teriam um novo irmão.

Apesar de Hamilton ainda não ter consolidado uma família aos seus 38 anos, espera-se que, se ele se envolver com Shakira, que tem 46 anos, ele possa deixar sua lista de namorados.

Qual é a fortuna de Lewis Hamilton?

Principalmente porque ambos são personalidades bem-sucedidas e a fortuna de Hamilton e Shakira são muito semelhantes (estimada entre 280 e 300 milhões de dólares cada), então não haveria motivo para preocupação com o futuro.