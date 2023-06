Ben e Sol querem justiça em Vai na Fé e denunciam os crimes de Theo; entenda

Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis) seguem cada vez mais unidos para acabar com as armações de Theo (Emílio Dantas) em Vai na Fé, novela que segue conquistando bons índices de audiência para a TV Globo.

Querendo colocar o vilão da novela atrás das grades, os protagonistas vão conseguir uma aliada, que decide denunciar o marido de Clara (Regiane Alves) pelo crime de estupro, cometido no passado: “Pensei melhor no que a gente conversou. Eu quero denunciar o Theo, sim. Conversei com minha família e tá todo mundo me apoiando “, dirá Janaína (Tulanih).

Maldades de Theo (Emílio Dantas) deixam de ser mistério em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

A personagem também revela que está sendo ameaçada por Hugo (MC Cabelinho) a mando de Orfeu (Jonathan Haagensen), mas que pretende fazer aquilo que acha certo: “Foi como você falou. Cansei de sentir medo. Agora, eu quero justiça”.

No momento em que a notícia será dada, Ben estará na casa de Sol e ficará cheio de esperança por conseguir seguir com o processo que pode colocar Theo na cadeia e ainda fazer com que Sol se sinta vingada na novela das sete.

Ben, personagem de Samuel de Assis, segue com plano para colocar vilão de Vai na Fé na cadeia (Reprodução/Globo)

“Que bom que você resolveu entrar com a ação. Você acha que consegue me encontrar no escritório? Ótimo. Eu vou preparar a notícia-crime ainda hoje e entregar para o Ministério Público. Vamos fazer de tudo pro Theo pagar por tudo que ele fez”, avisa o ex-marido de Lumiar (Carolina Dieckmann), que ainda chama o vilão de canalha.

Ainda na cena de Vai na Fé, que vai ao ar na próxima terça-feira (13), Marlene (Elisa Lucinda) aparece no local e avista a herdeira contente: “A gente conseguiu, mãe. Finalmente, vamos ter a chance de colocar o Theo na Justiça”, diz a personagem, que dá início a uma nova fase na novela da TV Globo.

