Reconciliados, isto é o que MC Guimê falou sobre Lexa em meio a multidão

Na noite da última sexta-feira (9), Lexa fez uma publicação em seu Instagram, revelando ter perdoado seu marido, MC Guimê, e que ambos seguem firmes e fortes. O casamento da dupla passou por uma intensa crise, após o funkeiro ser expulso do BBB 23 ao protagonizar um episódio de assédio com a mexicana Dania Mendez. Logo após o confinamento, o cantor se desculpou com a participante, sua esposa e afirmou estar arrependido.

Em sua publicação sobre a reconciliação, Lexa compartilhou um carrossel de fotos abraçada com MC Guimê e legendou:

“Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. @mcguime te amo”, escreveu a famosa no anúncio.

Veja o que MC Guimê falou sobre Lexa em meio a multidão

Ainda na noite de sexta-feira (9), Lexa recebeu uma declaração de MC Guimê frente à toda plateia. O cantor, convidado pela esposa a cantar seu hit ‘Plaquê de 100′ durante o evento, foi ovacionado pelo público após comentar sobre a esposa.

“Eu vim aqui prestigiar o show dela, aplaudir de pé porque ela merece muito. Sei que sou suspeito para falar, mas sou fã pra c****** dessa mulher aqui”, disse o MC em meio à multidão.

Lexa e MC Guimê trocam beijos em show da cantora pic.twitter.com/Z7oYIczNIy — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) June 10, 2023

Radiante, a mãe de Lexa comemorou o retorno do casal e resolveu reutilizar um quadro dos dois como decoração. Diversos famosos também depositaram mensagens de apoio. Em sua rede social, MC Guimê compartilhou uma declaração a esposa por meio de suas redes, confira o texto: