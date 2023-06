Ódio de Theo por Ben foi revelado em cena de Vai na Fé e você nem percebeu

Vai na Fé: Theo Ben foram amigos no passado, mas a relação azedou (Reprodução/Globo)

Em Vai na Fé, Theo (Emílio Dantas) nunca escondeu que sua amizade com Ben (Samuel de Assis) tinha algo fora do comum, como uma certa obsessão do vilão pelo advogado da novela da Globo. Mas, o que você talvez não tenha percebido é que o motivo deste ódio foi revelado em uma cena envolvendo Kate (Clara Moneke).

A verdade sobre a amizade falsa entre o vilão e protagonista da trama das sete veio à tona quando o marido de Clara (Regiane Alves) estava conversando com Kate e lembrou do passado: “Você não faz ideia do que é ser menosprezado porque o seu amigo ‘é tudo o que você não é’”, começou ele.

Vai na Fé: Ben tenta alertar sobre os perigos de se envolver com Theo (Reprodução/Globo)

Em seguida, o empresário disse que, na época em que estudavam, todos os professores preferiam o Ben e até seu pai tinha orgulho do rapaz: “As meninas só queriam saber dele. Até meu pai preferia esse desgraçado, com essa máscara de perfeito”, disse Theo, que enfatizou ainda que o ex-amigo tem alguns defeitos e ele pode revelar para acabar com a boa reputação.

Cheia de si, Kate não se abala com a raiva do personagem de Emílio Dantas em Vai na Fé e manda a real: “Deve ser difícil, né? Ver um pretinho sendo mais amado que você?”, questiona a jovem, que defende o advogado interpretado por Samuel de Assis, na trama das sete horas.

Vai na Fé: Ben corre para descobrir todos os podres de Theo (Reprodução/Globo)

Com a revelação feita pelo vilão do folhetim fica claro que a inveja é o fio condutor da história. Vale destacar que nos próximos capítulos, a vida de Theo fica cada vez mais difícil, já que ele será acusado de abusar sexualmente de várias mulheres, incluindo Sol (Sheron Menezzes), protagonista da trama, que foi violentada na época que era namorada de Ben.

Além dos atores já comentados, a novela escrita por Rosane Svartman conta com um elenco formado por Carolina Dieckmann, Che Moais, José Loreto e Renata, entre outros nomes conhecidos pelo público.

