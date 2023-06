Medo de não garantir o ingresso? Fãs de Taylor Swift manifestam esperança de luz no fim do túnel para a ‘The Eras Tour’ (Reprodução/Instagram @taylorswift)

Taylor Swift provou mais uma vez que tem demanda em sua turnê mundial, ‘The Eras Tour’, arrebatando uma legião de fãs brasileiros. Na manhã desta sexta-feira (9), a pré-venda dos ingressos para os shows no Brasil, programada para este ano, contou com uma surpresa inusitada: Com mais de 1 milhão de acessos, os tickets esgotaram em apenas 37 minutos para os eventos marcados em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Embora tenha se tratado apenas da pré-venda, possibilitando somente portadores de cartão de crédito de um banco específico, a quantidade de pessoas disputando os ingressos se tornou uma preocupação aos fãs. Ainda que as vendas oficiais estejam programadas com o início às 10h da próxima segunda (12), existe o receio de mais concorrentes, por se tratar de aquisição geral.

Com filas quilométricas em São Paulo e no Rio de Janeiro, o episódio promete se repetir (e até mesmo se intensificar) nas vendas gerais. A tão aguardada ‘The Eras Tour’ acontecerá no final de novembro no Rio e São Paulo, com uma set list de 44 músicas em apresentações por mais de três horas. Embora haja preocupação sobre não conseguir garantir a vaga na plateia, fãs da cantora manifestaram esperança de luz no fim do túnel.

Tem ou não tem demanda?

Antes de os fãs brasileiros da cantora, de 33 anos, iniciarem a corrida pela garantia dos ingressos, um episódio parecido aconteceu na Argentina. Após um alto pico de acessos apenas na pré-venda, a cantora anunciou um show extra no país.

Com a adição de mais um show em solo Argentino, haja vista a alta demanda, diversos fãs brasileiros acreditam (e torcem) que a cantora fará o mesmo no Brasil, após tomar ciência da quantidade de público. No Twitter, diversos internautas se manifestaram sobre a possibilidade de apresentações extras.

1 milhão de pessoas na pré venda...

Deus é conosco, Swifties! Vamos se dar bem na venda geral também!



Taylor Swift, por favor! Anuncia logo mais um show extra no Brasil!#TheErasTourBrasilpic.twitter.com/lfkfnFfY5k — jentori's high flying birds THE ERAS TOUR 18/11💖 (@jenvtori) June 9, 2023

taylor swift me escuta sua loira eu sou muito sua fã e venderia meu rim pra te ver e você nunca vem pro brasil então faz o favor de liberar show extra pois eu sou apenas uma pobre mulher com um sonho — nelly do renato augusto (@ellsmurdock) June 9, 2023

taylor swift por favor divulgue data extra no brasil imediatamente você SABE que somos um dos seus maiores públicos — a + besta pra rir (@versodesamba) June 9, 2023

TAYLOR NATION FAZ ALGUMA COISAAAAA QUEREMOS DATA EXTRA — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) June 9, 2023

um milhão de pessoas na pre venda, taylor swift vc vai ter q fazer tanta data extra no brasil — isa (@faithinmalik) June 9, 2023

A venda oficial se inicia na próxima segunda (12) às 10h e os ingressos variam de R$ 190 a R$ 1.050, levando em consideração os setores e vale estudante. Caso haja shows extras no Brasil, as chances de ver Taylor Swift no palco ao vivo e a cores será aumentada.